'Мне не на что жить!': Тищенко удивил заявлением в зале суда

Сегодня народному депутату избирают меру пресечения.

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Тищенко опозорился в зале суда / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Нардеп Николай Тищенко, подозреваемый по делу о незаконном лишении свободы экс-военнослужащего, пожаловался в зале суда, что ему после обысков "не на что жить".

Тищенко ныл на камеры, что правоохранители вчера, 24 июня, изъяли в качестве доказательств его наличку, а это, мол, были все его деньги на проживание.

Сегодня суд избирал ему меру пресечения.

видео дня

Депутат отметил, что его состоянием "гордится отец, гордится семья", и что эти деньги он якобы зарабатывал в течение 30 лет ведения бизнеса.

"И поэтому я вчера говорил: оставьте мне мои деньги, мне не на что жить. А это не смешно! Я их зарабатывал 30 лет. Вот этими руками. И ни у кого ничего не взял. Этим гордится мой отец, и семья этим гордится", - сказал Тищенко.

Тищенко сделал странное заявление в зале суда - смотрите видео:

Скриншот Главреда

Дело Николая Тищенко - главное

25 июня 2024 года ГБР объявило депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко о подозрении в незаконном лишении свободы экс-военного в Днепре.

Накануне мужчины в военной форме, сопровождавшие Тищенко в инициированных им "обысках" "ботоферм" в Днепре, прямо на улице избили бывшего бойца подразделения "Кракен" . Видео, как нападавшие отгораживают жену защитника вместе с младенцем, разлетелось по Сети. Волонтеры требовали немедленного расследования.

Сам Тищенко утверждал, что бывший боец якобы работал на "ботоферму" и препятствовал проведению обысков офисных помещений "злоумышленников".

На скандал отреагировал руководитель ОП Андрей Ермак, который является кумом депутата. Он осудил действия нардепа, назвав их "несовместимыми со статусом народного депутата".

Кто такой Николай Тищенко? Николай Тищенко (также известный, как "Коля Котлета") - украинский политик, ресторатор, телеведущий. Народный депутат Украины IX сост. от 219-го избирательного округа. Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры. Бывший заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа". Уволен с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа" и исключен из партии. Занимается ресторанным бизнесом с 1998 года. Является владельцем сети столичных ресторанов "Наша карта" ("Велюр", "Ришелье", "Сейф", "Тургенев", "Улей", суши-бар "Пушистый", "Olmeca Plage", "Три вилки") основанной в 2007 году. Соучредитель ОО "Гильдия рестораторов и предприятий общественного питания". Неоднократный участник политических скандалов.

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