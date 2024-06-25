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Тищенко избирают меру пресечения: тот в суде рассказывает о "караванах" и "каштанах"

Яна Ставская
25 июня 2024, 15:53
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Депутат уклоняется от прямых ответов относительно инцидента в Днепре, отрицает то, что умышленно разбил телефон, и обещает сложить мандат, когда "будут закрыты все ботофермы".
Тищенко избирают меру пресечения: тот в суде рассказывает о 'караванах' и 'каштанах'
Суд над Тищенко - что происходит / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео Общественного

Нардепу Николаю Тищенко во вторник, 25 июня, избирают меру пресечения. Депутата подозревают в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре . Накануне в доме народного избранника провели обыск на изъяли вероятные доказательства по делу.

Суд над Тищенко - подробности

Тищенко прибыл в зал суда с опозданием на 12 минут, писали украинские медиа. В комментариях журналистам он отказал.

В то же время по сети уже гуляет ролик, на котором Тищенко, запутавшись в крылатом выражении, выдал чушь.

видео дня

"Еще раз говорю: я не приветствую точки зрения отдельных людей, которые ее высказывают. Я делаю свою работу.... Как говорится, караван лает...", - выдал Тищенко.

На что присутствующие засмеялись и закончили за депутатом неправильное выражение.

"...А собака идет", - сказал один из присутствующих.

Тищенко в суде - депутата "несет"

Нардеп не с первого раза отвечал на вопросы, а сразу перешел к теме ботоферм, освещения войны в СМИ и - даже - вырубки леса. Из-за чего ему постоянно задавали уточняющие вопросы.

На вопрос СМИ, почему он разбил смартфон во время обысков, Тищенко сначала спросил, когда в Киеве посадили первые каштаны, а потом добавил, что информация о разбитом телефоне может быть недостоверной, и вообще это - тайна следствия.

Наконец депутат попросил журналистов оставаться в "рамках Украины".

"Смотрите, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Идут следственные действия. Мы можем с вами переходить на шум, но давайте с вами оставаться в рамках Украины", - попросил подозреваемый.

Кто такой Николай Тищенко?

Николай Тищенко (также известный, как "Коля Котлета") - украинский политик, ресторатор, телеведущий. Народный депутат Украины IX сост. от 219-го избирательного округа. Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Бывший заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа". Уволен с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа" и исключен из партии.

Занимается ресторанным бизнесом с 1998 года. Является владельцем сети столичных ресторанов "Наша карта" ("Велюр", "Ришелье", "Сейф", "Тургенев", "Улей", суши-бар "Пушистый", "Olmeca Plage", "Три вилки") основанной в 2007 году. Соучредитель ОО "Гильдия рестораторов и предприятий общественного питания".

Неоднократный участник политических скандалов.

"Я за мандат не держусь, но..."

Впоследствии Тищенко перешел к своим депутатским будням, утверждая, что статус депутата - это всего лишь "бумажка".

"Все. Я остался сам собой. И не хочу меняться. И всю каденцию я живу, как я, как меня отец воспитал... Как меня семья воспитала, как тренер воспитывал, как учителя. Я ничего не нарушал. Но мандат - это ответственность", - заявил Тищенко.

Кроме того, депутат постоянно подчеркивал, что ему с обществом предстоит "побороть гидру - ботофермы, за которыми стоят криминалитеты" и российская ФСБ.

Тищенко обещает сложить мандат, как только государство закроет все ботофермы.

"Когда вы закроете все ботофермы, все коррупционные составляющие по разворовыванию наших недр, в нашей лесной отрасли... , в то же время я за мандат не держусь. Но пока мы не победим эту гидру, мы будем работать", - сказал депутат.

Когда Тищенко рассказали о петиции на сайте ОП с призывом лишить его мандата, депутат (после короткой паузы) расплакался.

Тищенко избирают меру пресечения: тот в суде рассказывает о 'караванах' и 'каштанах'
Тищенко расплакался в зале суда / Скриншоты Главреда

Дело Николая Тищенко - главное

25 июня 2024 года ГБР объявило депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко о подозрении в незаконном лишении свободы экс-военного в Днепре.

Накануне мужчины в военной форме, сопровождавшие Тищенко в инициированных им "обысках" "ботоферм" в Днепре, прямо на улице избили бывшего бойца подразделения "Кракен" . Видео, как нападавшие отгораживают жену защитника вместе с младенцем, разлетелось по Сети. Волонтеры требовали немедленного расследования.

Сам Тищенко утверждал, что бывший боец якобы работал на "ботоферму" и препятствовал проведению обысков офисных помещений "злоумышленников".

На скандал отреагировал руководитель ОП Андрей Ермак, который является кумом депутата. Он осудил действия нардепа, назвав их "несовместимыми со статусом народного депутата".

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