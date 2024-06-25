Ракеты являются красной линией: Франция может оставить Украину без необходимой помощи

Президент Франции Макрон твердо стоит на стороне поддержки Украины, но некоторые парламентарии боятся эскалации, поэтому не хотят оказывать необходимую поддержку.

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В случае победы на выборах ультраправых, Франция может изменить политику помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: flickr

Накануне парламентских выборов во Франции лидер ультраправых Жордан Барделла выступил с заявлением о готовности противостоять стране-агрессору России, но и против поставок Украине дальнобойного оружия.

Как пишет Reuters, Барделла признал, что Россия представляет угрозу как и для Франции, так и для Европы. В частности РФ бросает вызов французским интересам в "нашей исторической сфере влияния" в Африке, в Черном море и на заморских территориях страны.

"Я буду чрезвычайно бдительным к любым попыткам вмешательства со стороны России, а также со стороны любых других государств или сил в мире", - заявил политик. видео дня

Он пояснил, что не планирует ставить под сомнение предоставленные Францией обязательства на международной арене, в том числе и в отношении Украины. Но отметил наличие определенной границы, которую его правительство пересекать не хочет.

"Хотя я выступаю за продолжение поддержки Украины логистикой и оборонным оборудованием, моей красной линией остаются ракеты дальнего радиуса действия или любое военное оборудование, которое может привести к эскалации, под которым я имею в виду все, что может непосредственно бить по российским городам", - сказал он.

Барделла также высказался относительно идеи отправить в Украину французских военных. Он выступает против этого и имеет целью запретить реализацию плана, за который выступал президент Франции Эмануэль Макрон.

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Поддержка Франции Украины - что известно

Напомним, ультраправые в парламенте Франции, скорее всего, предложат урезать взнос в Украину для финансирования других обещаний гражданам. Это подтверждает и то, что их лидер накануне пообещал в случае избрания премьер-министром не поддерживать передачу Киеву ракет, которые позволят наносить удары по территории РФ.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что до конца 2024 года Париж предоставит Киеву истребители Mirage-2000-5, но авиаэксперт рассказал о за и против этих бортов.

Ранее стало известно, что Франция официально обратилась к 10-ти странам Европы и США для создания коалиции стран для отправки инструкторов для обучения украинских военных непосредственно на территории Украины.

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