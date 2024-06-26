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Потери России в войне бьют "абсолютные рекорды": с чем это связано

Яна Ставская
26 июня 2024, 19:45
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Александр Коваленко ожидает сразу несколько "абсолютных" месячных рекордов по уничтоженной технике и личному составу ВС РФ.
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Россия несет большие потери в боях с ВСУ / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, УНИАН

Оккупанты в боях с ВСУ несут крупные потери. В июне будут установлены сразу несколько рекордов. Подробности раскрыл военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

26 июня был установлен "абсолютной рекорд" потери Россией в течение месяца спецтехники - насчитано всего 228 единиц. По словам Коваленко, главная причина этих потерь - желание рыть окопы у самой линии боестолкновения и эвакуации.

Коваленко ожидает, что в четверг, 27 июня, будет установлен еще один "абсолютный месячный рекорд" по утраченной артиллерии. На сегодня этот показатель достигает 1 137 ед.

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По мнению эксперта, такие результаты - прежде всего заслуга контрбатарейной борьбы ВСУ благодаря большему количеству боеприпасов.

"Снаряды стали поступать - и это очень хорошо. Очень хорошо и то, что качество контрбатарейной борьбы оккупантов ухудшается, что связано как с гаубицами которые они получают, так и с БК", - уверен обозреватель.

До конца месяца вторые позиции по потерям займёт показатель автотранспорта и личный состав, пишет Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Потери России в Украине - ситуация на фронте

Как писал Главред, продвижение России застопорилось в Харьковской области из-за огромных потерь в технике и личном составе. Украинские защитники констатировали, что интенсивность боевых столкновений меняется - россияне снижают активность из-за потери боеспособности подразделений.

В частности, потери россиян возле Часового Яра ежедневно достигают до 80 человек, однако оккупанты не отказываются от попыток захватить город. На Харьковском направлении РФ подтягивает резервы.

Кроме того, десятки оккупантов остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Ситуация в городе изменчива. Продолжаются уличные бои.

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