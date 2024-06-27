"Друг" Трампа и союзник Украины: что означает назначение Рютте генсеком НАТО

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который поддерживает Украину в войне с агрессором Россией, умеет находить общий язык с одиозными личностями.

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Рютте поддерживает позицию Запада по вопросу вступления Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Тридцать две страны НАТО единогласно приняли решение о том, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте с 1 октября станет новым генеральным секретарем Альянса. Дипломат с недюжинными способностями, который может договариваться с непростыми политическими фигурами, такими как Дональд Трамп и Виктор Орбан, вступит на свою должность в сложный для коллективного блока безопасности Запада период.

Россия угрожает восточному флангу Альянса и пытается подорвать единство Европы, Китай наращивает свое влияние по всему миру, политика Соединенных Штатов, главной военной и политической силы НАТО, может стать совершенно непредсказуемой в случае прихода к власти Трампа, а среди стран блока до сих пор не понимают, как решать вопрос евроатлантической интеграции Украины.

Все это – ключевые вызовы, на которые Североатлантический альянс вынужден будет отвечать в ближайшие месяцы и годы. Вызовы, которые требуют лидерства и решительных действий.

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Что изменит назначение Рютте на должность генерального секретаря НАТО, как он относится к Украине и почему его прозвали "шептуном Трампа", разбирался Главред.

Чем занимается генеральный секретарь НАТО?

За всю историю западного блока безопасности, который существует с 1949 года, было 13 секретарей. В одной из статей Вестника НАТО говорится о том, что главная функция генерального секретаря – "помогать странам-союзницам в достижении консенсуса".

"Генеральный секретарь не наделен правом голоса в Североатлантическом совете, и поэтому во многих отношениях он является лишь слугой стран-членов НАТО, стараясь укреплять сотрудничество и содержательные консультации. Таким образом, полномочия этого должностного лица довольно ограничены по своему масштабу", - отмечается в материале.

Однако там также акцентируется внимание и на том, что все зависит от того, какого уровня фигура занимает этот пост. И если британец лорд Питер Кэррингтон, который был генеральным секретарем в период с 1984 по 1988 годы был разочарован отсутствием реального авторитета и власти, то его преемники Хавьер Солана, Манфред Вернер и Яп де Хооп Схеффер принимали прямое участие в выработке стратегических решений Альянса, связанных с расширением НАТО и противодействием ключевым угрозам.

Дипломатия Солано помогла Чехии, Венгрии и Польше вступить в Альянс. Авторитет Вернера способствовал разрешению сложных споров внутри блока и расширению НАТО, а де Хооп Схеффер развивал отношения с Азией, Ближним Востоком и Австралией и призывал к увеличению расходов на оборону.

Безусловно, абсолютным лидером в НАТО являются США, а главным авторитетом – президент Штатов. Генеральный секретарь – лишь исполнитель политической воли лидеров блока. Впрочем, приведенные выше примеры показывают, что харизматичные лидеры способны сыграть весомую роль в блоке и влиять на исторические события.

И Рютте может получить свой шанс стать лидером.

Марк Рютте во время визита в Украину / Фото: president.gov.ua

"Дипломат Европы"

Нужно отдать должное Марку Рютте, ведь он смог обеспечить назначение своей кандидатуры даже среди тех стран, которые выступали против этого, рассказал Главреду политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

"Генеральный секретарь НАТО, в целом, это техническая фигура. Но, как и в любой коалиционной структуре, может сложиться ситуация, когда лидер поддерживает либо одну группу, либо другую. И балансировать не всегда удается. Не исключено, что Рютте на посте генсека Альянса будет вести себя также сдержанно, как и Столтенберг… Ситуация, когда он смог договориться с Орбаном, Турцией и добиться того, чтобы другие страны не выступали против его кандидатуры на пост генсека, свидетельствует о том, что Рютте – очень опытный европейский политик, который сможет продолжать нынешнюю политику НАТО", - сказал аналитик.

И действительно, в июне Рютте удалось добиться поддержки своей кандидатура даже Венгрией и Словакией. Первым он пообещал, что венгерские военные не будут принимать участия в миссии НАТО в Украине, а расположение вторых получил в обмен на укрепление противовоздушной обороны.

Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте – нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года. После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, со временем – образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов. Рютте объявил о намерении баллотироваться на должность Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Иоганнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

"Шептун Трампа"

Рютте – человек со связями, который умело их налаживает со многими людьми, писали журналисты британского Guardian. По их информации, в телефонной книге нидерландского политика записаны контакты "двух поколений мировых лидеров". Со всеми Рютте поддерживает связь.

Не удивительно, что Рютте нашел общий язык и с 45-м президентом США Дональдом Трампом. В 2018 году он сумел убедить хозяина Белого дома в том, что расходы Европы на НАТО растут. Причем Нидерланды расходы на безопасность в рамках Альянса не повышали. Журналисты Politico прозвали тогда Рютте "шептуном Трампа", поскольку ему удалось успокоить главу Штатов. В то время Трамп говорил, что они с Рютте "стали друзьями", а сам Рютте отмечал необходимость Европы больше инвестировать в оборону в рамках НАТО.

"Мы стали друзьями", - говорил Трампа об отношениях с Рютте несколько лет назад / УНИАН

Союзник Украины и противник агрессора России

Нидерланды – четкий и последовательный союзник Украины. Амстердам неоднократно оказывал Киеву военную и финансовую помощь, а также поставит истребители F-16, которые можно будет применять и по территории России.

"Путин не остановится в Украине, если мы не остановим его сейчас... Речь идет о соблюдении международного верховенства права", - говорил Рютте во второй половине 2022 года.

При этом он призывал не переоценивать Путина.

"Не переоценивайте мнения Путина. Я много общался с этим человеком. Он не сильный человек, он не сильный парень", - отмечал Рютте.

В январе прошлого года Марка Рютте наградили Орденом князя Ярослава Мудрого I степени за поддержку Украины.

"Нидерланды оказывали огромную помощь, это миллиарды долларов. Рютте действительно умеет вести переговоры, для чиновника такого уровня – это очень хорошая черта… Рютте продолжит последовательную поддержку Украины", - сказал политический эксперт Клочок.

Марк Рютте призывал не переоценивать Путина / Офис президента

Что думает Рютте о вступлении Украины в НАТО

Точка зрения нового генерального секретаря по вопросу евроатлантической интеграции Украины совпадает с позицией США. Рютте считает, что пока идет война с агрессором Россией, Киев не может вступить в НАТО.

"Пока Украина принимает участие в боевых действиях, она не может быть принята в НАТО", - говорил Рютте в рамках Мюнхенской конференции.

Также он призвал "не наобещать Украине слишком много" в рамках июльского саммита Альянса в Вашингтоне.

Позиция Рютте по переговорам с Россией

Марк Рютте отчетливо осознает ситуацию с безопасностью в Европе и понимает, что нужно что-то решать. Однако он допускает и переговоры с Москвой, говорит Валерий Клочок.

"Рютте осознает, что происходит с безопасностью в Европе, и как распространяется российская агрессия. Он понимает, что вопрос нельзя решить в один момент, и над вопросом надо активно работать", - сказал эксперт.

Нидерланды разрещили Украине применять свои F-16 по России / ua.depositphotos.com (иллюстративное фото)

Рютте не будет блокировать создание военного блока в поддержку Украины

Сейчас непублично идет дискуссия о том, что может быть создан военно-политический блок в поддержку Украины – с участием Киева и на базе НАТО. И Рютте, скорее всего, не будет противников этой инициативы, предположил Клочок.

Рютте - давний союзник Украины, на фото - с президентом Украины Зеленским / Офис президента

"Я думаю, что рано или поздно страны Северной Европы поддержат создание нового военно-политического блока на базе НАТО. В котором Украина была бы полноправным участником и еще более активно противодействовала России. На это указывает резкая риторика бывшего премьера Дании, экс-генсекретаря Андерса Фог Расмуссена и нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга (бывшего премьера Норвегии) по вопросам усиления военной помощи и разрешения Украине использовать оружие этих стран на более дальних дистанциях. Наверняка Рютте будет придерживаться такой же позиции, ведь на Саммите мира он уже говорил о необходимости решительных шагов", - подчеркнул Валерий Клочок.

Рютте понимает опасность российской агрессии и призывает решительно ей противостоять - Клочок / Скриншот YouTube

Рютте – новый генсек НАТО: чего ждать Украине?

Ключевая цель Украины – вступление в НАТО или получение очень четких и серьезных гарантий ненападения России в будущем. Позиция Рютте, как бы он ни симпатизировал Киеву, будет зависеть от политики официального Вашингтона. Поэтому позиция Альянса будет прежней: Украина вступит в НАТО, но никто не знает, когда это будет. Даже сами США.

Изменить ситуацию могут лишь два сценария: полная военная победа Украины над Россией или столкновение США с Китаем. В обоих случаях Запад будет вынужден принять Украину в Альянс, чтобы усилить военные возможности Европы.

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