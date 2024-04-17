Почему Украина до сих пор не в НАТО: как Запад тормозит процедуру и чем он рискует

Западный мир сегодня не решается принять Украину в НАТО, но уже спустя несколько лет может ощутить последствия подобной политики на фронтах войны в Европе.

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Украина могла бы усилить НАТО, но Запад не готов пойти на главный шаг / Главред

"Почему мы до сих пор не в НАТО?" – сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios, адресуя свои слова новоизбранному президенту США Джо Байдену. Интервью показали публике 31 января 2021 года, спустя 11 дней после инаугурации Байдена. В сентябре того же года, в рамках личной встречи, Зеленский повторил свой вопрос и услышал в ответ, что сам Байден "за" евроатлантическую интеграцию Украины, но это "не только его решение". Очевидно, Зеленский неспроста задавал вопрос именно Байдену, ведь вопрос вступления Киева в блок напрямую зависит от политической позиции США, которые пока еще остаются лидером западного мира.

Пока на Западе раздумывали над конкретикой, агрессор Россия начала концентрировать свои войска у украинских границ, поставила абсолютно неприемлемый ультиматум НАТО и в итоге осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину.

НАТО осудило нападение России, однако решительно отказалось от военной помощи Украине. Свое решение Альянс мотивировал категорическим нежеланием становиться прямым участником войны с Россией. Серьезную военную поддержку украинское государство стало получать только весной, когда Силы обороны освободили северные области и появился формат Рамштайн. Причем НАТО, как организация, по-прежнему не помогает оружием – Украина получает вооружения напрямую от стран-союзников.

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В 2023 году на саммите в Вильнюсе НАТО приняло решение о том, что Украина станет членом Альянса. Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг говорил, что Украина вступит в НАТО при условии проведения всех реформ и после завершения войны с Россией. Точка зрения Альянса совпадает и с позицией администрации Байдена, где условием интеграции также называют окончание войны.

Украина требует четких условий по вступлению в НАТО, однако Запад отказывается предоставлять даже План действий по вступлению в блок. Следующий саммит Альянса состоится 9−11 июля. Украина ожидает, что именно тогда коллективный блок безопасности Запада пригласит страну в Альянс.

Какие критерии вступления страны в НАТО, почему Украину пока не приглашают в Альянс и что говорят власти и западные топ-политики и чиновники – разбирался Главред.

Что нужно странам для вступления в НАТО?

В НАТО входят 32 страны. В течение последних 70 лет Альянс постепенно расширялся. В 2023 и 2024 году на фоне большой войны РФ против Украины в блок вступили Швеция и Финляндия. Страны десятки лет придерживались нейтралитета, но решили отказаться от внеблоковой политики в связи с потенциальной опасностью российской агрессии.

Чтобы вступить в НАТО, страны должны придерживаться демократических ценностей и вносить свой вклад в безопасность всего блока. Страны, которые пригласили в Альянс, получают План действий по членству (ПДЧ), в котором прописаны рекомендации по интеграции, после чего начинаются переговоры. Все страны НАТО должны дать свое согласие для присоединения к организации новых участников.

Считается, что страны-кандидаты в НАТО должны гарантировать разрешение международных споров с их участием мирными средствами, разрешать этнические, территориальные и политические конфликты по принципам ОБСЕ, участвовать в миссиях Альянса, соблюдать верховенство права и права человека и иметь прозрачную экономику и бюджет страны.

Однако на практике государства могут проводить политику, которая не всегда соответствует всем критериям блока. Страны шли в НАТО разным путем, а длительный период критерии для евроатлантической интеграции и вовсе были размыты.

Сегодня для того, чтобы страну приняли в НАТО, нужно политическое решение, которое будет включать согласие остальных государств, которые входят в блок. Также организация в ходе интеграции новых стран-участниц руководствуется вопросом собственной безопасности.

Почему Украину не приглашают в НАТО

Украине нужно четко понимать, будет ли она в НАТО. Поэтому в Киеве настаивают на получении четкой "дорожной карты" евроатлантической интеграции. Вопрос безопасности в условиях войны с Россией остается ключевым.

Решение о вступлении Украины в Альянс пока не принято. Заверения – не юридическая гарантия, ведь подобные речи уже были прописаны в декларации Бухарестского саммита в 2008 году, отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Я не воспринимаю заявления о том, что союзники уже приняли решение, что Украина будет в НАТО. Да, это написано, действительно, в декларации Вильнюсского саммита. Также написано, что Украина будет приглашена в НАТО. Но то же самое написано и в декларации Бухарестского саммита 2008 года. Поэтому решение не принято, какие бы заверения мы ни получали. Именно поэтому Украина и предлагает промежуточную юридическую гарантию, которая заключается в формулировке приглашения в НАТО", - объяснила ситуацию вице-премьер.

Главная проблема – война с Россией. Запад не готов принимать Украину в Альянс, пока идут боевые действия.

Спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Запад пока не готов обсуждать сроки евроатлантической интеграции Киева.

"Ничего не изменилось по поводу одобрения графика. Это все еще зависит от завершения войны… Мы четко дали понять, что, в конце концов, это процесс, который продвигается", - говорит чиновник.

"Все члены Альянса согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. Все члены Альянса соглашаются с тем, что нам нужно продолжать приближать Украину к членству в НАТО" – с таким заявлением недавно выступил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Он утверждает, что Украина только после окончания войны с РФ получит гарантии безопасности от НАТО.

"Она (война России и Украины, - ред.) останавливается здесь. И поэтому мы должны помочь Украине построить собственную оборону, чтобы сдержать любую дальнейшую российскую агрессию, но будет потребность в гарантиях безопасности, и, конечно, окончательной гарантией безопасности агрессии, но будет потребность в гарантиях безопасности, и, конечно, окончательной гарантией безопасности будет членство в НАТО по статье 5", - подчеркнул Столтенберг.

США и Германия против Украины в НАТО?

Украина стремится к получению официального приглашения вступить в НАТО, однако Запад не пойдет на такой шаг на саммите Альянса в Вашингтоне, который должен состояться в июле, пишет The New York Times.

Причина – нежелание быть втянутыми в "крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года".

Причем, как утверждают журналисты, против приглашения Украины на вашингтонском саммите в июле выступают главные союзники Киева – США и Германия.

"Соединенные Штаты и Германия по-прежнему выступают против предложения Украине начать переговоры о членстве в Вашингтоне, как они это сделали на прошлогоднем саммите в Вильнюсе, и хотят, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня в июле, несмотря на аналогичный процесс в Европейском Союзе, который был одобрен прошлым летом", - написали в материале.

В Госдепе США опровергли информацию о том, что Штаты против вступления Украины в НАТО.

"Эти сообщения неверны", - сказал Мэттью Миллер и добавил, что глава Госдепа Блинкен и президент Байден уже подтверждали вступление Украины в Альянс в будущем.

Однако США и Германия действительно выступили против приглашения Украины в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне, рассказала Ольга Стефанишина. Причем, как утверждает премьер, американцы и немцы выступают против даже несмотря на то, что решение поддерживают другие союзники Украины.

"Формат приглашения предложила сама Украина как юридическую гарантию вступления в НАТО. Оно есть в повестке дня. Абсолютно все союзники поддерживают это решение кроме двух.

Поскольку эта информация стала публичной, США и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников, таких как Венгрия и Словакия. Но ключевая позиция именно этих двух стран", - уточнила вице-премьер.

Стефанишина добавила, что Вашингтон и Берлин против, поскольку приглашение – это уже реальное решение о евроатлантической интеграции Украины.

Будет ли в итоге Украина в НАТО?

На этот вопрос может ответить только Запад. Мировое сообщество на данный момент не готово к вступлению Украины в Альянс, поскольку это будет означать прямую войну западного мира с РФ. Пока на Западе надеются, что смогут пропетлять и не столкнуться с российскими оккупантами, интеграция Украины будет затягиваться.

Однако здесь западному миру стоило бы серьезно задуматься. Там, похоже, придерживаются следующего подхода: Украина в НАТО – перманентная угроза войны с Россией и риски. Но забывают один момент. Когда союзники решили оказать военную помощь Украине, они уже должны были понять, что вступили еще не в войну, но уже в конфликт с Россией. И дороги назад уже нет – рано или поздно Москва может ответить на такой шаг военными действиями. Возможно, локальными или гибридными, но ответа вряд ли удастся избежать. Уже нельзя будет оставить так, как есть, и надеяться, что война не затронет Европу. Угроза со стороны России теперь станет постоянной. Наивно полагать, что Россия забудет Западу военную поддержку Украины. И особенно не забудет нерешительность, которую сейчас демонстрируют союзники.

Украина сегодня обладает самой боеспособной армией в Европе, которая могла бы серьезно усилить Альянс. Особенно, когда боеспособность лидеров Европы, таких как Германия и Франция, вызывает сомнения.

Принимать Украину в НАТО или не принимать – решение за Западом и, в первую очередь, за США. Но не стоит думать, что удастся вернуться к прежним "правилам игры".

Сценарии вступления Украины в НАТО – мнение экспертов:

Украину ждет долгий путь в НАТО, есть много недоброжелателей, которые против нужного Киеву сценария, считает политтехнолог Борис Тизенгаузен.

"Во-первых, коллегиальное голосование. То есть все члены НАТО должны сказать "Да". Финляндия, Швеция, которые все, что нужно, тратят и у них все хорошо... Они подали заявку в НАТО потому, что Путин напал на нас, и они очень долго уходили. И там была Венгрия и Турция, которые противились", предположил эксперт.

Путь Киева в НАТО может ускориться только в том случае, если будут пересмотрены правила заявки.

"Для Украины, которая уже имеет кучу недоброжелателей, будут очень долго тянуть в принятии заявки. Если пересмотрят правила заявки — не коллегиально, а большинством, возможно, все будет быстрее", - подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Украину вряд ли пригласят в Альянс в июле 2024 года, поскольку в блоке не знают, как обеспечить гарантии безопасности стране после завершения войны. При этом западный мир должен сформировать гарантии, которые остановят Путина – это гибрид массового перевооружения Украины и распространение на нее 5-й статьи НАТО.

"На самом деле тогда возникает вопрос о том, как можно обеспечить безопасность Украины после будущего мирного соглашения. Какие гарантии безопасности не позволят России снова напасть на Украину? Это ключевой вопрос. По моему мнению, это может быть достигнуто только сочетанием массового перевооружения Украины и статьи 5. Статья 5 договора НАТО говорит, что нападение на одну страну-члена считается нападением на все страны НАТО. Так и есть. Это единственное, что может остановить Россию.

Нам нужен этот жесткий сдерживающий эффект посредством вступления Украины в НАТО, даже если нет реальных перспектив, что это произойдет. Страны НАТО должны срочно разработать и внедрить жизнеспособные стратегии. С одной стороны, россию необходимо удержать от дальнейшей агрессии в долгосрочной перспективе посредством сдерживания. К этому призваны все члены НАТО. С другой стороны, европейские страны НАТО срочно нуждаются в стратегии на случай победы на выборах Дональда Трампа. Было бы лучше хорошо подготовиться к такому развитию событий", - говорит немецкий политолог Карло Масала.

Определенные силы на Западе пытаются протолкнуть сценарий "НАТО в обмен на территории", согласно которому Украина якобы должна уступить оккупантами захваченные земли в обмен на интеграцию в Альянс, сказал военный эксперт Олег Жданов.

Однако России такой план не нужен, и уступки не приведут к завершению войны.

"Путину сегодня нужна оперативная пауза. Для чего? Для того, чтобы восстановить боеспособность войск, чтобы набрать численность полтора миллиона, как он написал в указе, поднакопить технику и вооружение. В РФ уже приспособились в условиях санкций, они могут частично производить и новейшую технику. Первые прогнозы, которые писали военные эксперты в Европе, что ближайшая перспектива, три года – это минимум, сколько нужно Путину для того, чтобы восстановить численность и укомплектованность Вооруженных сил, и через три года он уже будет готов диктовать свои требования", - подчеркнул Жданов.

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