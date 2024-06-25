Евро 2024 Украина - Бельгия: анонс решающего матча, прогноз букмекеров, где смотреть

Сборная Украины в среду, 26 июня, сыграет третий и решающий матч группового этапа Евро-2024 против сборной Бельгии.

https://glavred.info/sport/evro2024-ukraina-belgiya-anons-reshayushchego-matcha-prognoz-bukmekerov-gde-smotret-10575719.html Ссылка скопирована

Игроки сборной Украины Тарас Степаненко, Виталий Миколенко и Илья Забарный / коллаж Главред, фото УАФ / Андрей Ющак

Игра состоится на стадионе МХП-Арена в Штутгарте.

Евро-2024 Украина - Бельгия

Начало матча — в 19:00 по киевскому времени. Матч "Украина - Бельгия" будет обслуживать английская бригада арбитром во главе с Энтони Тейлором. Ему будут ассистировать Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным судьей назначили шведа Гленна Нюберга.

Первую игру на Евро-2024 фанаты сборной Украины не забудут, кажется, никогда – запамятовать разгромный проигрыш сборной Румынии со счетом 0:3 практически невозможно. Во второй же игре наша сборная одержала уже традиционную для себя волевую победу (над Словакией — 2:1).

видео дня

Бельгия тоже в первому туре потерпела сенсационное поражение в стартовом туре – от словаков (0:1). И тоже не без трудностей, но реабилитировалась в поединке второго тура против Румынии (2:0).

Украина – Бельгия ориентировочные составы

Украина: Трубин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Шапаренко, Судаков, Бражко, Ярмоленко, Яремчук, Мудрик.

Бельгия: Кастельс, Кастань, Вертонген, Фас, Теате, де Брюйне, Тилеманс, Онана, Троссар, Доку, Лукаку.

Точный состав сборной Украины на третий поединок группы довольно сложно, поскольку Ребров в первых двух турах выставлял разные комбинации футболистов (плюс по-прежнему под вопросом из-за травм Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова).

Бельгия на данный момент – третья сборной в рейтинге ФИФА и с кучей звезд в составе – в команде Доменико Тедеско на Евро-2024 играют Кевин де Брюйне, Ромелу Лукаку, Жереми Доку, Юри Тилеманс и многие другие.

Но, судя по двум играм бельгийцев на нынешнем Евро, в обороне играет с заметными огрехами, то шансы в атаке у сборной Украины будут – и надеемся, что форварды наши удачно ими воспользуются.

Евро-2024: условия, при которых сборная Украины выйдет из группы

Победа над Бельгией. В этом случае сборная Украины выйдет из группы при любом результате параллельного матча (ничья или победа Словакии даст нашей сборной первое место в группе, а в случае победы Румынии украинская сборная финиширует второй).

Ничья с Бельгией. В таком случае максимум сборной Украины — третье место в группе. Это случится, если матч Словакия — Румыния завершится победой одной из команд. Тогда "сине-желтые" с четырьмя очками в активе почти наверняка окажутся в числе тех команд, которые выйдут в 1/8 финала с третьего места. Если же в матче Словакия — Румыния будет ничья, то Украина окажется на последнем месте.

Поражение от Бельгии. В этом случае максимум сборной Украины — тоже третье место в группе и это произойдет, если Румыния обыграет Словакию. Но тогда у "сине-желтых" в активе будет три очка, и вероятность того, что этого хватит для выхода из группы с третьего места, будет гораздо ниже, чем в варианте с ничьей с бельгийцами.

Евро-2024 Украина – Бельгия прогноз букмекеров

Все букмекеры считают фаворитами бельгийцев.

В Bwin на победу Бельгии дают коэффициент – 5.00, на ничью – 4.00, на победу Украины – 1.66

В Favbet на победу Бельгии дают коэффициент – 5.10, на ничью – 4.00, на победу Украины – 1.71

В WilliamHill на победу Бельгии дают 5,12, на ничью – 4,00, на победу Украины – 1,72.

Где смотреть Украина - Бельгия

Региональные телеканалы "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Одесса" и так далее) покажут матч в прямом эфире цифрового вещания T2. Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. Эксклюзивным транслятором поединка в сети остается сервис MEGOGO.

Что такое Чемпионат Европы по футболу 2024 года? Чемпионат Европы по футболу 2024 года - 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. 27 сентября 2018 года было объявлено, что турнир пройдёт в Германии, сообщает "Википедия".

Другие тексты по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред