Украина вылетела из Евро-2024: появилась реакция Реброва

Сборная Украины 26 июня сыграла решающий матч группового этапа Евро-2024.

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Ребров прокомментировал "ничью" команды / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Тренер сборной Сергей Ребров рассказал, чего не хватило команде, чтобы выйти в плей-офф Евро-2024. В своем послематчевом комментарии Ребров отметил, что причина кроется в плохих результатах в игре с Румынией.

"Чего сегодня не хватило? Я считаю, что не хватило не сегодня, а в игре с Румынией. Сегодня нет никаких замечаний ни к игрокам, ни к кому, потому что мы создавали моменты, было много моментов. К сожалению, не забили. Но я считаю, что сегодня все украинцы были благодарны игрокам, которые пытались вырвать эту игру", - цитирует Реброва издание Чемпион.

Он добавил, что сборная делает все для ВСУ.

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"Мы им очень благодарны", - сказал Ребров.

Евро 2024 Украина - Бельгия - главное

Сборная Украины осталась вне плей-офф чемпионата Европы-2024 по итогам третьего тура в группе Е. "Сине-желтые" в заключительном матче на турнире сыграли вничью с Бельгией - 0:0.

Для выхода в 1/8 финала Украине было необходимо побеждать бельгийцев или играть вничью и рассчитывать, что параллельный поединок Словакия - Румыния закончится победой одной из команд.

Кто такой Сергей Ребров? Сергей Станиславович Ребров - украинский футболист, нападающий и футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года - главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года - вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает "Википедия".

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