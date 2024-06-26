Украина вылетела из Евро-2024: появилась реакция Реброва

Тренер сборной Сергей Ребров рассказал, чего не хватило команде, чтобы выйти в плей-офф Евро-2024. В своем послематчевом комментарии Ребров отметил, что причина кроется в плохих результатах в игре с Румынией.
"Чего сегодня не хватило? Я считаю, что не хватило не сегодня, а в игре с Румынией. Сегодня нет никаких замечаний ни к игрокам, ни к кому, потому что мы создавали моменты, было много моментов. К сожалению, не забили. Но я считаю, что сегодня все украинцы были благодарны игрокам, которые пытались вырвать эту игру", - цитирует Реброва издание Чемпион.
Он добавил, что сборная делает все для ВСУ.
"Мы им очень благодарны", - сказал Ребров.
Евро 2024 Украина - Бельгия - главное
Сборная Украины осталась вне плей-офф чемпионата Европы-2024 по итогам третьего тура в группе Е. "Сине-желтые" в заключительном матче на турнире сыграли вничью с Бельгией - 0:0.
Для выхода в 1/8 финала Украине было необходимо побеждать бельгийцев или играть вничью и рассчитывать, что параллельный поединок Словакия - Румыния закончится победой одной из команд.
Кто такой Сергей Ребров?
Сергей Станиславович Ребров - украинский футболист, нападающий и футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года - главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года - вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает "Википедия".
Вас также могут заинтересовать новости:
- Мудрика подозревают в амурах с россиянкой: Сеть взорвалась слухами
- То ли Словакия, то ли Словения: Ребров перепутал, с кем сыграет сборная Украины
- Евро-2024 дайджест дней 6-7-8: самый курьезный гол и немецкий каток проезжает в плей-офф
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред