То ли Словакия, то ли Словения: Ребров перепутал, с кем сыграет сборная Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров угодил в забавный конфуз с географическим оттенком во время свежей пресс-конференции в рамках Евро-2024.
Наставник "желто-синих" перепутал соперника, с которым будет играть его команда во втором туре европейского первенства, и назвал Словакию – "Словенией".
Что интересно, такого рода оговорка у Реброва уже не в первый раз. Шесть лет назад во время прес-конференции по поводу своего назначения в венгерский клуб "Ференцварош", украинский специалист оговорился и назвал его "Фенербахче" (легендарный турецкий клуб, в котором он играл в середине 2000-х).
Напомним, что в сегодня, пятницу, 21 июня 2024 года, сборная Украины сыграет со Словакией в немецком городе Дюссельдорф. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
Что такое Чемпионат Европы по футболу 2024 года?
Чемпионат Европы по футболу 2024 года - 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. 27 сентября 2018 года было объявлено, что турнир пройдёт в Германии, сообщает "Википедия".
Матч Украина Румыния на Евро-2024
Сборная Украины под руководством Сергея Реброва вдрызг проиграла первый матч на Евро-2024 против Румынии - 17 июня на стадионе "Олимпиаштадионе" в Мюнхене. Причем игра началась достаточно динамично и ничто не предвещало будущего разгрома. Но ошибки Лунина и Матвиенко привели к первому голу - мощным ударом издали счет открыл капитан румын Стэнчу.
Во втором тайме другой игрок румын, Марин, подхватил срикошетивший мяч и издали с правого фланга положил мяч под левую стойку ворот Лунина - 2:0. И уже через четыре минуты случился разгром. Румыны разыграли угловой, украинцы не смогли помешать проходу и Дрегуг пробил точно в угол - 3:0 в пользу Румынии.
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