Не ожидал никто: Ребров прокомментировал первое поражение Украины на Евро-2024

Главный тренер Украины после проигрыша сборной Украины Румынии отметил, что никто не ожидал такого результата матча и объяснил, что стало причиной поражения.

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Ребров объяснил, почему Украина потерпела разгромное поражение на первом матче Евро-2024 / Коллаж: Главред, фото: УАФ

17 июня первый матч сборной Украины в групповом раунде Евро-2024 завершился разгромным поражением со счетом 0:3 в пользу противника. О причине такой неудачи украинских футболистов рассказал тренер Сергей Ребров в комментарии Суспільне Спорт.

По его словам, в этой игре он не увидел максимальной отдачи от всех игроков, но это был лишь первый матч. Поэтому в дальнейшем сборная будет более тщательно проводить подготовку.

"Думаю, что для всех это было неожиданно. Это Евро. Всегда говорю: если хотим достичь чего-то на чемпионате Европы, каждый игрок должен показывать максимум. К сожалению, этого не было, но это первая игра. Будем серьезнее и тщательнее готовиться к следующей", - сказал тренер сборной. видео дня

В то же время Ребров отметил, что первые минуты поединка контроль игры был за Украиной. Далее футболистам не хватило агрессивности перед противником.

"Не думаю, что мы не желали забить. И первые минуты до пропущенного мяча мы контролировали игру. Но есть ошибки, которые мы допускаем, и это было. Считаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты", - пояснил он.

Отдельно тренер сборной рассказал о дальнейших действиях футболистов Украины. Они "должны сами себя возвращать", проанализировать многочисленные ошибки, матч в целом и готовиться к следующему поединку, ведь Украина играет не просто ради победы, а в первую очередь - для ВСУ.

"Я всегда говорю: игроки очень благодарны тем, кто защищает нашу страну. Перед игрой говорил футболистам, что мы играем для них, что должны показать дух украинцев. К сожалению, такой результат. Уверен, что на следующую игру будет другой настрой", - подытожил Ребров.

Кто такой Сергей Ребров? Сергей Станиславович Ребров - украинский футболист, нападающий и футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года - главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года - вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает "Википедия".

Матч Украина Румыния на Евро-2024

Матч Румыния - Украина состоялся 17 июня на стадионе Альянц-Арена в Мюнхене. Игра началась достаточно динамично и ничто не предвещало будущего разгрома.

Украина взяла контроль на поле и начала позиционные атаки, на что румыны ответили дальним ударом Комана в ворота. Украинцы пытались строить атаки через фланги, но добились только опасного прострела Цыганкова, а также неточного удара Довбыка.

Во втором тайме игрок команды противника Марин подхватил срикошетивший мяч и издали с правого фланга положил мяч под левую стойку ворот Лунина, в результате чего счет изменился на - 2:0.

Через считанные минуты румыны разыграли угловой, после чего счет обновился до 3:0 в пользу Румынии. До конца матча сборная Украины так и не смогла забить ни одного мяча в ворота противника.



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