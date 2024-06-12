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Когда играет Украина на Евро-2024: расписание матчей и соперники сборной Украины

Мария Николишин
12 июня 2024, 09:42
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В 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные из каждой из шести групп, а также четыре лучшие обладатели третьих мест.
Когда играет Украина на Евро-2024: расписание матчей и соперники сборной Украины
Расписание матчей сборной Украины на Евро-2024 / коллаж: Главред, фото: Украинская ассоциация футбола

С 14 июня по 14 июля состоится финальная часть Евро-2024 по футболу. Известно, что матчи чемпионата Европы будут играть на 10 стадионах в 10 немецких городах: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

С кем сыграет Украина на Евро-2024

Участие в турнире примут 24 европейские национальные команды, среди которых и сборная Украины. Стоит заметить, что сборная Украины на Евро-2024 будет выступать в группе E, а ее соперниками станут команды Бельгии, Словакии и Румынии, сообщает УАФ.

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Расписание матчей сборной Украины на Евро-2024:

  • Румыния - Украина, 17 июня, 16:00 (Мюнхен);
  • Словакия - Украина, 21 июня, 16:00 (Дюссельдорф);
  • Украина - Бельгия, 26 июня, 19:00 (Штутгарт).

Стоит отметить, что в 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные из каждой из шести групп, а также четыре лучшие обладатели третьих мест.

Если Украина займет второе место в группе, то 1 июля встретится в Дюссельдорфе со второй командой группы D, в которую входят сборные Польши, Нидерландов, Австрии и Франции. Финиш на первом или третьем месте увеличивает количество потенциальных соперников.

Финал Евро-2024 состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.

Дальнейший график матчей сборной Украины в этом году
Дальнейший график матчей сборной Украины в этом году / фото: Украинская ассоциация футбола

Украинская ассоциация футбола

Украинская ассоциация футбола (до мая 2019 года называлась Федерация футбола Украины, ФФУ) - всеукраинская общественная независимая спортивная организация, основанная 13 декабря 1991 года. Главная цель ее деятельности - обеспечение и содействие росту уровня и массовости футбола в Украине. Цели деятельности ассоциации: обеспечение достойного представительства Украины в международном футбольном сообществе; развитие системы пропаганды и популяризации футбола. Член УЕФА и ФИФА с 1992 года, пишет Википедия.

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