Плей офф Евро 2024 - Украина Исландия: анонс игры и прогноз букмекеров

Во вторник, 26 марта в 21.45 в польском Вроцлаве футбольная сборная Украины сразится против сборной Исландии за путевку на Евро-2024

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Сергей Ребров проводит тренировку сборной Украины / коллаж Главред, фото УАФ

Номинально домашний поединок сборной Украины против Исландии пройдет 26 марта в польском Вроцлаве. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Победитель получит путевку на Евро-2024.

Где смотреть Украина - Исландия

Встреча будет показана по региональным каналам "Суспільного", но только в бесплатном цифровом эфирном телевидении T2, а также в пакетах медиасервисов.

Также картинка из Вроцлава будет доступна на телеканале "Megogo Футбол", который входит в подписку "Максимальная" или "Спорт" видеоплатформа Megogo.

Судьи на мачте Украина - Исландия

Обслуживать встречу доверили бригаду арбитров из Франции, которую возглавляет опытный Клеман Тюрпен. Помогать ему будут лайнсмены Николя Дано и Эрван Финжан. Роль четвертого рефери исполнит Франсуа Летесье.

На игре по традиции будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Жером Бризар.

Букмекеры прогноз Украина-Исландия

Фаворитом противостояния считается сборная Украины. Аналитики отдают "сине-желтым" явное преимущество. В конторе Bwin на победу украинцев в основное время дают коэффициент 1.52, на ничью - 4.10, на победу Исландии - 6.25

В конторе Favbet дают на победу Украины - 1.56, на ничью - 4.25, на победу Исландии - 6.80.

В конторе Vbet дают на победу Украины - 1.58, на ничью - 4.20, на победу Исландии - 6.60.

Заявления тренеров перед матчем

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

"Я думаю, что не только игроки сборной ощущают давление, но и вся Украина. Каждый день мы получаем ракетные обстрелы. Футболисты понимают, для кого они играют. Эта игра очень важна для всех нас, чтобы помочь нашим людям, дать им какие-то эмоции. Я не могу сказать, что это давление. Я говорил футболистам: вам очень важно сделать то, что вы любите и можете делать, сделать качественно на поле. Поэтому завтра они должны сосредоточиться на игре и не думать о других делах.Сегодня я видел, как футболисты были в телефонах, смотрели о происходящем в Украине, об обстрелах. Это тяжело для них, поскольку там есть семьи. Уверен, они будут более злыми, мотивированными, заряженными на игру"

Кто такой Сергей Ребров? Сергей Станиславович Ребров — украинский футболист, нападающий и футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года — главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года — вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает "Википедия".

Оге Хайреде, главный тренер сборной Исландии:

"Они много играют между собой, а не между зонами, как мы. Это может быть в нашу пользу. Украина – это команда, которую мы можем победить, но нам нужно быть очень умными. Нам нужно выдергивать их со своих позиций. У Украины есть правый фланг из украинской лиги и левый из английской Премьер-лиги. У них много хороших футболистов. Не только эта восьмерка, которая играет в лучших лигах Европы, но и игроки "Шахтера", которые всегда в Лиге чемпионов. Но мы должны верить, что сможем их победить".

Ориентировочные составы Украина - Исландия

Украина: Лунин – Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко – Бражко – Зубков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Яремчук

Исландия: Вальдимарссон – Тораринссон, Гретарссон, Ингассон, Паульссон – Сигурдссон, Гаральдссон, Йоуханнесон, Виллумссон – Гудмундссон, Оускарссон.

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