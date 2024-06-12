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Евро-2024: где смотреть турнир в Украине и расписание матчей

Сергей Кущ
12 июня 2024, 11:01
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За трофей Евро-2024 будут сражаться 24 сильнейшие команды Европы, включая сборную Украины.
Евро-2024 расписание
Евро-2024 расписание / Коллаж Главред, фото: УАФ

Евро-2024 пройдет в Германии. В этом году в турнире примет участие и наши сборная, которая 12 июня прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024 - городку Висбаден в Германии.

Когда начнутся игры Евро-2024?

За трофей Евро-2024 будут сражаться 24 сильнейшие команды Европы, включая сборную Украины. Действующим чемпионом турнира является сборная Италии, которая в финале предыдущего Евро-2020 одержала победу над Англией.

Главное футбольное событие этого года Евро-2024 пройдет в Германии и начнется с матча сборных хозяев турнира и Шотландии 14 июня.

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Расписание матчей Евро-2024 в Германии

Турнир пройдет за стандартной схемой из 4 этапов и финала.

  • Групповой этап — 14-26 июня;
  • 1/8 финала — 29 июня - 2 июля;
  • 1/4 финала — 5-6 июля;
  • Полуфиналы — 9-10 июля;
  • Финал — 14 июля.

Пятница, 14 июня

  • 22:00. Германия — Шотландия (Группа А);

Суббота, 15 июня

  • 16:00. Венгрия — Швейцария (Группа А);
  • 19:00. Испания — Хорватия (Группа В);
  • 22:00. Италия — Албания (Группа В).

Воскресенье, 16 июня

  • 16:00. Польша — Нидерланды (Группа D);
  • 19:00. Словения — Дания (Группа С);
  • 22:00. Сербия — Англия (Группа С).

Понедельник, 17 июня

  • 16:00. Румыния — Украина (Группа E);
  • 19:00. Бельгия — Словакия (Группа E);
  • 22:00. Австрия — Франция (Группа D).

Вторник, 18 июня

  • 19:00. Турция — Грузия (Группа F);
  • 22:00. Португалия — Чехия (Группа F).

Раунд 2

Среда, 19 июня

  • 16:00. Хорватия — Албания (Группа В);
  • 19:00. Германия — Венгрия (Группа А);
  • 22:00. Шотландия — Швейцария (Группа А).

Четверг, 20 июня

  • 16:00. Словения — Сербия (Группа С);
  • 19:00. Дания — Англия (Группа С);
  • 22:00. Испания — Италия (Группа В).

Пятница, 21 июня

  • 16:00. Словакия — Украина (Группа E);
  • 19:00. Польша — Австрия (Группа D);
  • 22:00. Нидерланды — Франция (Группа D).

Суббота, 22 июня

  • 16:00. Грузия — Чехия (Группа F);
  • 19:00. Турция — Португалия (Группа F);
  • 22:00. Бельгия — Румыния (Группа E);

Раунд 3

Воскресенье, 23 июня

  • 22:00. Швейцария — Германия (Группа А);
  • 22:00. Шотландия — Венгрия (Группа А).

Понедельник, 24 июня

  • 22:00. Албания — Испания (Группа В);
  • 22:00. Хорватия — Италия (Группа В).

Вторник, 25 июня

  • 19:00. Нидерланды — Австрия (Группа D);
  • 19:00. Франция — Польша (Группа D);
  • 22:00. Англия — Словения (Группа С);
  • 22:00. Дания — Сербия (Группа С).

Среда, 26 июня

  • 19:00. Словакия — Румыния (Группа E);
  • 19:00. Украина — Бельгия (Группа E);
  • 22:00. Грузия — Португалия (Группа F);
  • 22:00. Чехия — Турция (Группа F).

Где смотреть Евро-2024 в Украине?

Официальным вещателем чемпионата Европы-2024 стал медиасервис MEGOGO.

Болельщики смогут смотреть отдельные матчи УЕФА Евро-2024 на местных телеканалах "Суспільного" (например, "Суспільне Львів", "Суспільне Черкаси", "Суспільне Чернівці" и др.) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

Общественный вещатель будет транслировать: матч-открытие, по одному матчу группового этапа в день, включая матчи сборной Украины, а также половину матчей раунда 16, четвертьфиналы, оба полуфинала и сам финал, включая все матчи сборной Украины на стадии плей-офф в случае попадания туда нашей команды.

Где будет проходить финал Евро-2024?

Матч открытия Чемпионата Европы по футболу пройдет 14 июня 2024 года на глазах у 67 тысяч болельщиков на домашнем стадионе футбольного клуба "Бавария" в Мюнхене. Финал состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине, столице Германии. На данный момент он рассчитан на 70 тысяч человек.

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