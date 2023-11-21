Отбор на Евро-2024: Украина и Италия сыграли в ничью

Украина заняла третье место и не прошла на Евро-2024 по прямой путевке.

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Сборная Украины по футболу сыграла в ничью с Италией / УАФ

Сборная Украины по футболе сыграла против сборной Италии. Матч отбора на Евро-2024 закончился счетом 0:0.

Известно, что это не дало Украине завоевать прямую путевку на чемпионат Европы. Их матч состоялся в немецком Леверкузене на стадионе БайАрена.

Этот поединок был решающим в борьбе за выход на чемпионат Европы. У сборной Украины было 14 очков, это отправило ее на третье место в группе С. Прямые путевки на Евро-2024 из этой группы получили Англия и Италия.

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Теперь сборная Украины поборется за право сыграть на континентальном первенстве в плей-офф.

Евро-2024

Известно, что жеребьевка раунда плей-офф состоится 23 ноября 2023 года. Стыковые матчи состоятся в марте 2024 года.

Также сообщалось, что жеребьевка финальной части Евро-2024 произойдет в декабре 2023 года. Турнир состоится в период с 14 июня по 14 июля 2024 года. Его будет принимать Германия. Она, как хозяйка турнира, попала на континентальное первенство без отбора.

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