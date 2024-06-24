УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

Евро-2024 дайджест дней 6-7-8: самый курьезный гол и немецкий каток проезжает в плей-офф

Дмитрий Видоменко
24 июня 2024, 18:30
9
Чемпионат Европы по футболу-2024 практически подошел к своему экватору - групповой этап практически заканчивается (уже идут третьи туры).
Евро, дайджест 6
Евро-2024: дайджест дней 6-7-8 / скриншот из видео

Евро-2024 Испания - Италия

Испанцы в матче против итальянцев выглядели активнее и проводили размашистые атаки, создавая опасные моменты у ворот Доннаруммы. В первом случае голкипер итальянцев кончиками пальцев перевел мяч на угловой после удара Педри, замыкавшего навес Уильямса. Затем уже сам он, оказавшись на позиции нападающего, наносил удар головой – мяч прошел рядом со штангой. Доннарумма же был в ударе в тот вечер. В течение нескольких минут он спас Италию от пропущенного мяча, справившись с мощными ударами Мораты и Фабиана Руиса. Во втором тайме испанцы по-прежнему совершали затяжные атаки, а итальянцы только резко огрызались контратаками. По итогу судьбу встречи решил автогол. Доннарумма отбил мяч после удара Мораты прямо в Калафиори – 1:0. Матч так и закончился, а, стало быть, испанцы досрочно взяли первое место в группе B.

Евро-2024 Австрия - Польша

Австрия мощно и легко разгромили Польшу. Траунер уже на девятой минуте встречи открыл счет. Правда, хоть Пионтек сумел сравнять счет еще до перерыва, однако после австрийцы уничтожили противника. В основном блистал ветеран Арнаутович, который сначала грамотно пропустил мяч на отличившегося Баумгартнера, а потом и сам забил гол с пенальти. По всем прогнозам, первые два места в квартете "D" займут Франция и Нидерланды, однако, есть мнение, Австрия вполне может испортить настроение голландцам в последнем туре.

Евро-2024 Нидерланды - Франция

Евро, дайджест 6

А вот Нидерланды с Францией решили по-гроссмейстерски раскатать ничью и поберечь силы – после побед в первом туре. Правда, кстати, своей ничьей они решили судьбу сборной Польши. Те, как написано выше, вдрызг уступила Австрии (1:3) и теперь точно не сможет занять место выше последнего (то есть уже вылетели с Евро-2024). Опасных моментов у Франции было в целом побольше. Но и голландцы имели свои шансы, и даже один раз они забили-таки. Однако судья гол Симонса отменил из-за офсайда, который засек ВАР.

видео дня

Евро-2024 Чехия - Грузия

Евро, дайджест 6

Чехи начали гораздо мощнее: в дебюте матча они обрушили шквал атак на ворота грузин. Но вратарь тех Мамардашвили творил в этот вечер настоящие чудеса в рамке. И его команда на этом отрезке не пропустила. В середине тайма Гиорги все-таки вынужден был капитулировать, но гол Гложека был справедливо отменен из-за игры рукой. В концовке тайма Кашия получил шикарный шанс после подачи со штрафного, но из убойной позиции пробил в Станека. Далее вмешался ВАР и засек игру рукой со стороны чешского защитника незадолго до удара грузина. Пенальти – Микаутадзе его реализовал, выведя Грузию вперед. Счет на 59-й минуте сравнял Шик, подкараулив отскок от штанги. Было у Чехии и еще несколько моментов, в том числе опасно били головой после подач Крейчи и Хитил, но дальше Мамардашвили окончательно сохранил в безопасности свои ворота.

Евро-2024 Турция - Португалия

Евро, дайджест 6

Турки действовали агрессивно и использовали высокий прессинг, однако португальцы все же первыми выбрались на чужую половину поля и нанесли первый удар в створ усилиями пробившего из неудобной позиции Криштиану Роналду – Байындыр четко поймал мяч. В середине тайма подопечные Роберто Мартинеса вышли вперед – прострел Нуну Мендеша от лицевой замкнул Бернарду Силва. А спустя некоторое время турецкие футболисты "привезли" себе голм– после паса Канселу атака португальцев захлебнулась, но Айкадын, не поднимая глаз, отдал передачу назад в противоход голкиперу, записав на свой счет автогол. Сразу после перерыва португальцы довели счет до разгрома благодаря Роналду, который хорошо выкатил на пустые ворота Бруну Фернандешу.

Евро-2024 Бельгия-Румыния

Евро, дайджест 6

В нашей, украинской группе "Е" ситуация запуталось до невозможности. После того как Украина обыграла Словакию, Бельгия без особых проблем обыграла Румынию. Уже на 2-й минуте Тилеманс вывел бельгийцев вперед – и далее бельгийцы тотально доминировали и контролировали игру на протяжении большей ее части. Румыны огрызались лишь эпизодически и большой опасности не представляли. Тем удивительнее, что что второй гол Бельгии случился лишь в самом конце поединка, когда отличился де Брейне (получив пас через все поле от своего вратаря). В итоге, впереди у Бельгии матч с Украиной, а у Румынии – со Словакией. Причем все четыре команды имеют математически равные шансы занять любое место в группе.

Евро-2024 Германия - Швейцария

Евро, дайджест 6

Казалось, уже ничего не помешает Германии выйти с первого места в плей-офф. Но сборная Швейцарии умудрилась дать немцам бол и даже открыть счет в матче. На 28-й минуте Фройлер прострелил, Ндой грамотно подставил ногу, в результате чего подопечные Якина вышли вперед. Немцы потом стремились исправить ситуацию, но швейцарцы сдерживали любые атаки. Но уже после 90-й минуте здорово сыграли замены тренера Нагельсманна. Раум с левого фланга отменно навесил в центр чужой штрафной, Фюллькруг выпрыгнул, пробил головой в левый угол – 1:1. Германия в итоге первая, а Швейцария финишировала второй.

Евро-2024 Шотландия - Венгрия

Откровенно нудным был матч аутсайдеров группы "А". Осторожничали обе команды, боясь больше пропустить и проиграть, хотя и победа и венграм, и шотландцам оставляла довольно призрачные шансы на продолжение борьбы. За первый тайм венгры нахватали карточек, шотландцы много владели мячом, о воротах же обе команды и не помышляли. Не сильно картина изменилась и после перерыва, однако Венгрия заметно добавила в конкретике – пошли, по крайней мере, удары. Впрочем, вплоть до окончания основного времени самым запоминающимся событием было столкновение Варги с Ганном, по итогам которого форвард венгров получил серьезную травму, покинув поле на носилках. И только за минуту до финального свистка Венгрия убежала в результативную атаку. Прошел пас Шаллаи с фланга и точный удар в касание от вышедшего на замену Чобота – 1:0. Шотландия вылетает, а Венгрия занимает третье место.

Другие тексты по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сборная Португалии сборная Голландии сборная Германии Сборная Швейцарии Евро-2024
Реклама

Главное за день

Украинцам ужесточили отключения электроэнергии: появились графики на 25 июня

Украинцам ужесточили отключения электроэнергии: появились графики на 25 июня

18:55 Украина
Россияне накапливают силы, чтобы прорваться на юге Запорожской области - Селезнев

Россияне накапливают силы, чтобы прорваться на юге Запорожской области - Селезнев

18:12 Украина
РФ готовит массированный удар по Украине: Буданов назвал вероятные сроки

РФ готовит массированный удар по Украине: Буданов назвал вероятные сроки

17:57 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

20-летний «краш»: жена Меладзе показала фото их старшего сына, Сеть «ахает» 6584

20-летний "краш": жена Меладзе показала фото их старшего сына, Сеть "ахает"

Россия может прекратить обстреливать Харьков: в СНБО указали на важный момент 1820

Россия может прекратить обстреливать Харьков: в СНБО указали на важный момент

Будут мощные магнитные бури: на Солнце произошли изменения 1601

Будут мощные магнитные бури: на Солнце произошли изменения

Церковный праздник 24 июня: что нельзя делать на Рождество святого Иоанна Крестителя 1570

Церковный праздник 24 июня: что нельзя делать на Рождество святого Иоанна Крестителя

Последние новости

18:55

Украинцам ужесточили отключения электроэнергии: появились графики на 25 июня

18:40

Тает во рту: секретный рецепт нежнейшего шашлыка из свининыВидео

18:39

Без них изменится целая планета: зачем нужны комары - неожиданные фактыВидео

18:30

Евро-2024 дайджест дней 6-7-8: самый курьезный гол и немецкий каток проезжает в плей-офф

18:12

Россияне накапливают силы, чтобы прорваться на юге Запорожской области - Селезнев

Украина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - ЯгунУкраина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - Ягун
18:11

Что ни в коем случае нельзя делать на кладбище: правдивые приметы

18:07

Жена 64-летнего Тигипко показала трогательное сэлфи с трехнедельной дочерью

17:57

"Брезгливое чувство": путинистка Татьяна Васильева начала травлю Аллы Пугачевой

17:57

РФ готовит массированный удар по Украине: Буданов назвал вероятные сроки

Реклама
17:51

СМИ: ВСУ ударили по "уникальному" объекту РФ в Крыму, ей будет труднее наводить ракеты

17:34

Самоуничтожилась и упала на россиян: ракета РФ наделала шума в Крыму - Коваленко

17:19

73-летняя сестра Чарльза III попала в больницу с сотрясением мозга

17:09

"РФ движется в нужном для нас направлении": генерал описал сценарий падения РоссииВидео

17:06

Что разрешено и запрещено ввозить в Украину из Польши: список 2024 года

16:55

Штурмовиков РФ "перемололи" вместе с техникой: ВСУ отразили мощную атаку врагаВидео

16:47

Депортация украинских беженцев: в правительстве Германии сделали важное заявление

16:37

ЕС ввел санкции против российских артистов: кто в списке

16:31

"Уже никогда не станцует": на фронте погиб известный украинский хореограф

16:29

Главная цель КНР: известно условие, при котором Китай аннексирует территории РФВидео

16:19

Начштаба "Азов" заявил на командующего Объединенными силами ВСУ Содоля: что известно

Реклама
15:59

"Он - трус и лжец": генерал сказал, как долго продлится "дружба" Трампа и Путина

15:58

Чем вывести пятно от кофе: средство за копейки с эффектом на миллион

15:55

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 25 июня

15:54

"Спокойно можно ехать": астролог Росс назвал дни в июле, благоприятные для поездок

15:53

Обнаружили без конечностей: звезда "Пиратов Карибского моря" умер от атаки акул

15:48

Что значит "як бобер у салі": ответ удивитВидео

15:39

"Береги себя": Альбина Джанабаева публично обратилась к Валерию Меладзе и показала детей

15:26

Двойной удар РФ по Покровску Искандерами: есть погибшие и десятки раненыхФото

15:20

Субсидия на ЖКХ "одним кликом": как оформить заявку на получение денег

15:19

ВСУ могут освободить Крым небольшими усилиями: названы две главные цели

14:49

В Киеве и 11 областях выросли объемы ограничений света: где ввели аварийные отключения

14:42

"В Крыму полномасштабная война": РФ прикрывается гражданскими – Офис президента

14:41

Удары дронами по кораблям в Азовском море: в ГУР анонсировали "сюрпризы" для РФ

14:39

Что ни в коем случае нельзя дарить: топ-5 неудачных подарков

14:36

Чем отмыть краску с одежды: простые способы помогуть убрать замаранную ткань

14:33

Новый церковный календарь на июль 2024: даты всех праздников

14:12

"Ничего личного - только бизнес": известно, почему Индия не подписала коммюнике

14:07

"Надежды РФ напрасны, а КНР на распутье": китайский "саммит мира" ударит по Пекину - генералВидео

14:00

Абрикос сбросил листья и зеленые плоды на землю: что это значит и как вылечить деревоВидео

14:00

Гороскоп на июль от Влада Росса: Россия забросает Украину бомбами и пойдёт в новое наступлениеВидео

Реклама
13:49

Китайский гороскоп на завтра 25 июня: Змеям - серьезный разговор, Обезьянам - новые долги

13:35

Старт переговоров о вступлении Украины в ЕС: Кулеба обратился с важной просьбой

13:19

Экс-замглавы СБУ спрогнозировал, передаст ли КНДР Путину опасное оружие

13:13

"Вы - вареники с опилками": Андрей Данилко публично ответил Ирине Фарион

13:06

Украина получит 2,5 млрд евро из замороженных активов РФ: Боррель раскрыл срок

13:04

"Тупости нет предела": пассия Налчаджиоглу заговорила про причины разрыва с ним

13:03

Лунный календарь на июль 2024: самые благоприятные дни месяца

12:42

РФ ударила по Одессе двумя "Искандерами": одна из ракет не достигла целиФото

12:40

HIMARS впервые атаковали Курскую область: под удар попало здание ФСБ – СМИ

12:36

Дважды бывшая жена Илона Маска отыграла пышную свадьбу

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения подругеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять