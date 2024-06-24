Евро-2024 дайджест дней 6-7-8: самый курьезный гол и немецкий каток проезжает в плей-офф

Чемпионат Европы по футболу-2024 практически подошел к своему экватору - групповой этап практически заканчивается (уже идут третьи туры).

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Евро-2024: дайджест дней 6-7-8 / скриншот из видео

Евро-2024 Испания - Италия

Испанцы в матче против итальянцев выглядели активнее и проводили размашистые атаки, создавая опасные моменты у ворот Доннаруммы. В первом случае голкипер итальянцев кончиками пальцев перевел мяч на угловой после удара Педри, замыкавшего навес Уильямса. Затем уже сам он, оказавшись на позиции нападающего, наносил удар головой – мяч прошел рядом со штангой. Доннарумма же был в ударе в тот вечер. В течение нескольких минут он спас Италию от пропущенного мяча, справившись с мощными ударами Мораты и Фабиана Руиса. Во втором тайме испанцы по-прежнему совершали затяжные атаки, а итальянцы только резко огрызались контратаками. По итогу судьбу встречи решил автогол. Доннарумма отбил мяч после удара Мораты прямо в Калафиори – 1:0. Матч так и закончился, а, стало быть, испанцы досрочно взяли первое место в группе B.

Евро-2024 Австрия - Польша

Австрия мощно и легко разгромили Польшу. Траунер уже на девятой минуте встречи открыл счет. Правда, хоть Пионтек сумел сравнять счет еще до перерыва, однако после австрийцы уничтожили противника. В основном блистал ветеран Арнаутович, который сначала грамотно пропустил мяч на отличившегося Баумгартнера, а потом и сам забил гол с пенальти. По всем прогнозам, первые два места в квартете "D" займут Франция и Нидерланды, однако, есть мнение, Австрия вполне может испортить настроение голландцам в последнем туре.

Евро-2024 Нидерланды - Франция

А вот Нидерланды с Францией решили по-гроссмейстерски раскатать ничью и поберечь силы – после побед в первом туре. Правда, кстати, своей ничьей они решили судьбу сборной Польши. Те, как написано выше, вдрызг уступила Австрии (1:3) и теперь точно не сможет занять место выше последнего (то есть уже вылетели с Евро-2024). Опасных моментов у Франции было в целом побольше. Но и голландцы имели свои шансы, и даже один раз они забили-таки. Однако судья гол Симонса отменил из-за офсайда, который засек ВАР.

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Евро-2024 Чехия - Грузия

Чехи начали гораздо мощнее: в дебюте матча они обрушили шквал атак на ворота грузин. Но вратарь тех Мамардашвили творил в этот вечер настоящие чудеса в рамке. И его команда на этом отрезке не пропустила. В середине тайма Гиорги все-таки вынужден был капитулировать, но гол Гложека был справедливо отменен из-за игры рукой. В концовке тайма Кашия получил шикарный шанс после подачи со штрафного, но из убойной позиции пробил в Станека. Далее вмешался ВАР и засек игру рукой со стороны чешского защитника незадолго до удара грузина. Пенальти – Микаутадзе его реализовал, выведя Грузию вперед. Счет на 59-й минуте сравнял Шик, подкараулив отскок от штанги. Было у Чехии и еще несколько моментов, в том числе опасно били головой после подач Крейчи и Хитил, но дальше Мамардашвили окончательно сохранил в безопасности свои ворота.

Евро-2024 Турция - Португалия

Турки действовали агрессивно и использовали высокий прессинг, однако португальцы все же первыми выбрались на чужую половину поля и нанесли первый удар в створ усилиями пробившего из неудобной позиции Криштиану Роналду – Байындыр четко поймал мяч. В середине тайма подопечные Роберто Мартинеса вышли вперед – прострел Нуну Мендеша от лицевой замкнул Бернарду Силва. А спустя некоторое время турецкие футболисты "привезли" себе голм– после паса Канселу атака португальцев захлебнулась, но Айкадын, не поднимая глаз, отдал передачу назад в противоход голкиперу, записав на свой счет автогол. Сразу после перерыва португальцы довели счет до разгрома благодаря Роналду, который хорошо выкатил на пустые ворота Бруну Фернандешу.

Евро-2024 Бельгия-Румыния

В нашей, украинской группе "Е" ситуация запуталось до невозможности. После того как Украина обыграла Словакию, Бельгия без особых проблем обыграла Румынию. Уже на 2-й минуте Тилеманс вывел бельгийцев вперед – и далее бельгийцы тотально доминировали и контролировали игру на протяжении большей ее части. Румыны огрызались лишь эпизодически и большой опасности не представляли. Тем удивительнее, что что второй гол Бельгии случился лишь в самом конце поединка, когда отличился де Брейне (получив пас через все поле от своего вратаря). В итоге, впереди у Бельгии матч с Украиной, а у Румынии – со Словакией. Причем все четыре команды имеют математически равные шансы занять любое место в группе.

Евро-2024 Германия - Швейцария

Казалось, уже ничего не помешает Германии выйти с первого места в плей-офф. Но сборная Швейцарии умудрилась дать немцам бол и даже открыть счет в матче. На 28-й минуте Фройлер прострелил, Ндой грамотно подставил ногу, в результате чего подопечные Якина вышли вперед. Немцы потом стремились исправить ситуацию, но швейцарцы сдерживали любые атаки. Но уже после 90-й минуте здорово сыграли замены тренера Нагельсманна. Раум с левого фланга отменно навесил в центр чужой штрафной, Фюллькруг выпрыгнул, пробил головой в левый угол – 1:1. Германия в итоге первая, а Швейцария финишировала второй.

Евро-2024 Шотландия - Венгрия

Откровенно нудным был матч аутсайдеров группы "А". Осторожничали обе команды, боясь больше пропустить и проиграть, хотя и победа и венграм, и шотландцам оставляла довольно призрачные шансы на продолжение борьбы. За первый тайм венгры нахватали карточек, шотландцы много владели мячом, о воротах же обе команды и не помышляли. Не сильно картина изменилась и после перерыва, однако Венгрия заметно добавила в конкретике – пошли, по крайней мере, удары. Впрочем, вплоть до окончания основного времени самым запоминающимся событием было столкновение Варги с Ганном, по итогам которого форвард венгров получил серьезную травму, покинув поле на носилках. И только за минуту до финального свистка Венгрия убежала в результативную атаку. Прошел пас Шаллаи с фланга и точный удар в касание от вышедшего на замену Чобота – 1:0. Шотландия вылетает, а Венгрия занимает третье место.

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