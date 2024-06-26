Мужчина купил домой помидоры: то, что он увидел внутри - отвратительно

Мужчина после покупки помидоров решил приготовить один из них, однако, после того, как он его разрезал - был неприятно поражен тем, что было внутри.

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Мужчина купил домой помидоры - то, что было внутри - отвратительно / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Reddit

Покупатель был "чрезвычайно напуган" после того, как разрезал помидор и обнаружил, что в нем полно "червей". Однако, присмотревшись внимательнее, он понял, что все было не так, как казалось, сообщает Mirror.

На Reddit энтузиаст здорового питания рассказал, что он узнал, что это за странная добавка к помидору, когда поняли, что черви "не двигаются".

Озадаченный мужчина опубликовал в социальных сетях снимок необычного на вид плода, из семян которого выходили какие-то белые объекты, выглядевшие довольно неаппетитно. Они подписали пост: "Я разрезал этот помидор и подумал, что в нем полно червей. Но на самом деле это ростки!

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"Мне было очень противно, пока я не понял, что "червяки" не двигаются. Удивительно, мне 68 и я никогда такого не видел", - написал он.

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Люди поспешили прокомментировать это открытие и высказали несколько гениальных идей.

Один из овощных экспертов отметил, что такого типа черви в помидоре - это генетическая мутация, которая появляется в некоторых фруктах.

"Это генетическая мутация, которая появляется в некоторых фруктах. У большинства фруктов есть фермент, который не дает семенам высыпаться, когда они находятся внутри плода. Обычно семена нужно удалить из плода, или же плод должен сгнить, и в этот момент фермент разрушается, что приводит к тому, что семена высыпаются, если есть подходящие условия. Иногда в растении развивается мутация, и ему не хватает гена, чтобы производить этот фермент в плодах. И вот результат!", - написал один из пользователей.

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Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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