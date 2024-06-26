Вы лидер или романтик: о каких чертах характера рассказывает почерк человека

Графологи отмечают, что стиль письма человека может указывать на черты его темперамента. Главред выяснил, как определить характер человека по почерку.

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Как определить характер человека по почерку - тест на характер / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pixabay

По почерку человека можно узнать пол, он, характер человека и даже о некоторых медицинских диагнозах. Также, заключение графолога может стать доказательством вины подозреваемого во многих судах США. О том, как понять характер по почерку говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Почему у медиков неразборчивый почерк

В сюжете указывается, что неразборчивый почерк медиков - еще одна тема, которая до сих пор привлекает ученых. Графологи объясняют это психологическими качествами, которые требует работа врачей.

Во-первых, скорость мышления, чтобы оценить симптомы, установить диагноз и расписать лечение.

Во-вторых, эмоциональный барьер и умение абстрагироваться от чувств другого.

"Эти навыки нужны врачам, чтобы избежать профессионального выгорания", - указывают журналисты.

Как определить характер человека по почерку

Эксперты отмечают, что сильное нажатие при письме признак уверенных, целеустремленных и энергичных.

Легкий нажим - примета романтиков и мечтателей.

Наклон букв влево свидетельствует о самодостаточности и критическом уме.

Наклон букввправо может указывать на то, что автор письма скорее всего максималист и ревнивец.

Крупный почерк - примета лидеров.

Мелкие бук вы - признак сдержанности и умении концентрироваться на делах.

Смотрите видео о том, как определить характер человека по почерку:

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

О чем может "рассказать" стиль письма

В студенческом журнале "Студенческий журнал ХНУРЭ" эксперт-графолог Диана Юзифович отметила, что по графологической экспертизе можно узнать о своих сильных и слабых сторонах, темпераменте, склонности к оптимизму или пессимизму, отношении к социуму, психическом состоянии, эмоциональности."Например, считается, что интроверты имеют компактный почерк, а экстраверты широкий, люди с психическими нарушениями пишут с очень сильным наклоном, большое расстояние между словами может указывать на расточительность и щедрость. Интересно, что по почерку нельзя определить пол человека и его возраст", - отметила она.

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