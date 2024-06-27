Украине не хватает ракет ПВО, чтобы прикрыть отремонтированные энергообъекты - ДТЭК

На каждую ракету-перехватчик, которую Украина имеет для защиты от российских ударов, у РФ есть от пяти до шести ракет для запуска по Украине.

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Украине не хватает ракет ПВО для защиты объектов энергетики / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, ua.depositphotos.com

Украине не хватает ракет ПВО, чтобы во время российских ракетных ударов прикрыть объекты энергосистемы, которые уже отремонтированы или находятся на ремонте. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в интервью Kyiv Post.

По его словам, повсеместная нехватка в Украине критически важных ракет противовоздушной обороны препятствует способности защитить критически важную инфраструктуру от российских ударов.

На каждую ракету-перехватчик, которую Украина имеет для защиты от российских ударов по энергосистеме, у страны-агрессора России есть от пяти до шести ракет для запуска по Украине.

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Сахарук отметил, что если оккупанты запустят 10 ракет по любой цели в Украине, украинским силам нужно будет ответить не менее 12 ракетами ПВО, чтобы адекватно защититься от атаки.

Он подчеркнул, что резкая разница между необходимым и фактическим соотношением украинских средств противовоздушной обороны и атакующих российских ракет означает, что нехватка ракет-перехватчиков делает невозможным прикрытие объектов энергосистемы, которые Украина уже отремонтировала или ремонтирует.

В свою очередь, аналитики Института изучения войны отметили, что российская кампания воздушных ударов по украинской энергосистеме уже наложила серьезные ограничения на мощности по производству электроэнергии в Украине, а российские войска смогли использовать дефицит противовоздушной обороны, вызванный недостатком систем ПВО, предоставленных Западом, для максимального повреждения энергетических мощностей Украины в течение 2024 года.

РФ атакует объекты энергетики в Украине - последствия

Из-за постоянных российских обстрелов в Украине применяются стабилизационные отключения света. Зимой ситуация может усугубиться - свет может быть всего по несколько часов в сутки. Такой пессимистический сценарий озвучил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

РФ атаковала большую часть электростанций. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар объяснил, на чем держится энергетика Украины.

Напомним, ранее Михаил Гончар также описал непростую задачу для Украины. Он отметил, что отключения света будут не менее 5 лет. Украине понадобится много лет, чтобы отремонтировать поврежденные и построить новые энергетические мощности и начать полностью обеспечивать себя электроэнергией.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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