Как правильно формировать арбуз, чтобы получить большие и сладкие плоды

Арбузы и дыни берется выращивать не каждый огородник, но если вы все же пошли на это, стоит знать некоторые секреты. Главред разобрался, нужно ли прищипывать арбузы и дыни в открытом грунте и как правильно формировать арбуз.
Также нужно быть в курсе, что нельзя сажать рядом с арбузами и на каком расстоянии размещать их в открытом грунте. Читайте материал: Арбузы будут огромными, сладкими и сочными: что положить в лунку при посадке.
Нужно ли прищипывать арбузы в открытом грунте
Прищипывать арбузы нужно обязательно, если вы хотите получить большие и сладкие плоды. Прищипка может не проводиться, только если выращивание происходит в теплицах.
Эта процедура напоминает пасынкование рассады. Если провести эту процедуру грамотно, то растение сможет направить всю свою энергию на на развитие плода, а не на наращивание зелени.
Агрономы разработали специальную схему прищипывания арбузов. И вот основные правила:
- на каждом кусте нужно оставлять максимум 6 завязей;
- нельзя удалять главный бутон, поскольку именно он способствует активному плодоношению;
- побеги нужно периодически обрезать, чтобы растение направляло свои силы на формирование урожая;
- рекомендуется удалять отростки бокового плана;
- процедуру проводят в солнечный день без осадков. Во влажную погоду места срезов могут начать гнить;
- обрезать побеги следует секатором или садовыми ножницами.
Как правильно формировать арбузы
Арбузы формируются по основному стеблю, а не по боковым побегам, рассказали на Youtube-канале Procvetok.
Ориентировочно необходимо оставить 6-7 завязанных плодов. И после этого на последнем плоде должно быть для развития 4-6 листьев, а макушку необходимо прищипнуть.
Когда арбузы начнут увеличивать массу, можно удалять нижние побеги. Если появляются новые пасынки — их тоже нужно срезать регулярно.
Таким образом, формировка будет проведена правильно. В результате у вас получится 6-7 полноценно завязанных плодов и вы добьетесь того, что эти они равномерно вызреют, а урожай будет хорошим и сладким.
Как правильно формировать дыни
Когда растение сформировало основной стебель, ориентировочно на четвертой пазухе необходимо сделать прищипывание макушки. После этого из боковых пазух начнут развиваться боковые плети и на них будет формироваться основной урожай. Их также необходимо формировать, оставляя на боковых плетях ориентировочно по две дыни. После этого нужно прищипывать и боковые стебли.
Сколько должно быть арбузов на одном кусте
Многие огородники не занимаются формированием ни арбузов, ни тыкв, ни дынь. В принципе, количество завязей, которое сформирует растение, может достигнуть и двадцати, и тридцати на одном растении. Но в таком случае не исключено, что все плоды не успеют созреть. Поэтому имеет смысл проводить формировку, особенно арбузов и дынь для того, чтобы получать полноценный урожай бахчевых культур.
Смотрите видео - Как и зачем формировать арбузы, дыни и тыквы:
Ранее Главред писал, почему нужно обязательно посадить горох.
Youtube-канал Procvetok
Youtube-канал Procvetok - это канал для садоводов. Имеет более 2,2 млн подписчиков и 2,4 тыс. видео.
На канале опытные специалисты-биологи рассказывают все о посадке, уходе, выращивании растений.
Согласно рекоменадциям, можно научиться ухаживать за плодовыми деревьями и кустарниками, семенами, саженцами лиственных и хвойных пород декоративных растений.
Вам также может быть интересно:
- Чем опрыскать капусту от белокрылки: простое средство из аптеки спасет ваш урожай
- Как получить хороший урожай укропа: способ, который поможет всем огородникам
- Почему кабачки желтеют и не растут: этот секрет спасет ваш урожай
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред