Как правильно формировать арбуз, чтобы получить большие и сладкие плоды

Прищипывать арбузы нужно обязательно, если вы хотите получить большие и сладкие плоды. Как же правильно формировать арбуз?

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Какие побеги удалять у арбуза и как это правильно сделать / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Арбузы и дыни берется выращивать не каждый огородник, но если вы все же пошли на это, стоит знать некоторые секреты. Главред разобрался, нужно ли прищипывать арбузы и дыни в открытом грунте и как правильно формировать арбуз.

Также нужно быть в курсе, что нельзя сажать рядом с арбузами и на каком расстоянии размещать их в открытом грунте. Читайте материал: Арбузы будут огромными, сладкими и сочными: что положить в лунку при посадке.

Нужно ли прищипывать арбузы в открытом грунте

Прищипывать арбузы нужно обязательно, если вы хотите получить большие и сладкие плоды. Прищипка может не проводиться, только если выращивание происходит в теплицах.

Эта процедура напоминает пасынкование рассады. Если провести эту процедуру грамотно, то растение сможет направить всю свою энергию на на развитие плода, а не на наращивание зелени.

Агрономы разработали специальную схему прищипывания арбузов. И вот основные правила:

на каждом кусте нужно оставлять максимум 6 завязей;

нельзя удалять главный бутон, поскольку именно он способствует активному плодоношению;

побеги нужно периодически обрезать, чтобы растение направляло свои силы на формирование урожая;

рекомендуется удалять отростки бокового плана;

процедуру проводят в солнечный день без осадков. Во влажную погоду места срезов могут начать гнить;

обрезать побеги следует секатором или садовыми ножницами.

Как правильно формировать арбузы

Арбузы формируются по основному стеблю, а не по боковым побегам, рассказали на Youtube-канале Procvetok.

Ориентировочно необходимо оставить 6-7 завязанных плодов. И после этого на последнем плоде должно быть для развития 4-6 листьев, а макушку необходимо прищипнуть.

Когда арбузы начнут увеличивать массу, можно удалять нижние побеги. Если появляются новые пасынки — их тоже нужно срезать регулярно.

Таким образом, формировка будет проведена правильно. В результате у вас получится 6-7 полноценно завязанных плодов и вы добьетесь того, что эти они равномерно вызреют, а урожай будет хорошим и сладким.

Как правильно формировать дыни

Когда растение сформировало основной стебель, ориентировочно на четвертой пазухе необходимо сделать прищипывание макушки. После этого из боковых пазух начнут развиваться боковые плети и на них будет формироваться основной урожай. Их также необходимо формировать, оставляя на боковых плетях ориентировочно по две дыни. После этого нужно прищипывать и боковые стебли.

Сколько должно быть арбузов на одном кусте

Многие огородники не занимаются формированием ни арбузов, ни тыкв, ни дынь. В принципе, количество завязей, которое сформирует растение, может достигнуть и двадцати, и тридцати на одном растении. Но в таком случае не исключено, что все плоды не успеют созреть. Поэтому имеет смысл проводить формировку, особенно арбузов и дынь для того, чтобы получать полноценный урожай бахчевых культур.

Смотрите видео - Как и зачем формировать арбузы, дыни и тыквы:

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