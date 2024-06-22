Почему нужно обязательно посадить горох: это должен знать каждый огородник

У бобовых есть одна особенность, которая принесет невероятную пользу.

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Что можно посадить после гороха / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Горох относится к семейству бобовые. Эта культура полезна не только для человека, но и для огорода. Поэтому горох обязательно стоит посадить на своем дачном участке.

В чем особенность бобовых

К семейству бобовых относятся не только знакомые все бобы, фасоль и горох, но и деревья, кустарники, лианы и полукустарники.

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У этих растений есть одна особенность. На их корнях находятся небольшие шарики, так называемые клубеньки, являющиеся азотфиксирующими бактериями. После бобовых земля будет насыщена азотом – одним из трех самых важных питательных веществ. Благодаря этому после гороха можно высаживать практически любые растения.

Сам горох необходимо сеять на очищенной от сорняков территории с питательной почвой.

Горох собирают примерно за 30-35 дней до посадки зерновых. Таким образом, его можно использовать в качестве сидерата.

Озимая пшеница, посеянная после гороха, обладает более высоким урожаем, чем при посадке после других растений.

Горох хорошо развивается после раннего картофеля, кабачков, тыквы, озимых, клубники. К плохим предшественникам гороха можно отнести просо, гречиху, зернобобовые культуры, многолетние травы.

Бобовое растение можно выращивать отдельно, а также рядом с другими культурами. Горох хорошо развивается около:

огурцов;

редиса;

картофеля;

кукурузы;

редьки;

шпината;

розмарина;

тысячелистника.

Плохими соседями для бобовых будут лук, чеснок, помидоры и бархатцы.

Какие культуры сажать после гороха и можно ли после гороха посадить лук?

Категорически нельзя сажать после гороха только те растения, которые относятся к тому же семейству, а именно бобы, фасоль, чечевицу, нут, арахис.

Дело в том, что представители одного семейства потребляют в больших количествах одни и те же питательные вещества, что приводит к их дефициту.

Кроме того, эти культуры подвержены одинаковым заболеваниям и страдают от одних и тех же вредителей.

Кроме культурных растений, после гороха не стоит высевать и бобовые сидераты – люцерну, клевер, люпин, вику.

Что с чем сажать на огороде - таблица / Инфографика: Главред

Что можно посадить после гороха

После того как собран урожай гороха, на освобожденных территориях рекомендуется высаживать такие растения:

огурцы;

сладкий перец;

помидоры;

капусту;

морковь;

картофель;

лук.

Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика: Главред

Можно ли сажать горох в конце июля

Как правило, горох высаживают в мае, поскольку он больше любит прохладную погоду. Однако зеленый горошек не поздно посадить в июне или даже в июле. Чтобы получить хороший урожай, стоит выбирать устойчивые к жаре сорта.

Перед высадкой семена необходимо обязательно замочить в теплой воде на несколько дней.

Лунки выкапывают на расстоянии 50-60 см друг от друга на глубину до 4 см в зависимости от почвы. Также нужно ставить подпорки.

Период созревания гороха длится от 60 до 70 дней.

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