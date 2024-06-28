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Линия Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФ

Анастасия Заремба
28 июня 2024, 12:00
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На активность подготовки Европы к противостоянию с РФ повлияло вступление Швеции и Финляндии в НАТО, что изменило соотношение сил на Балтийском море.
Заседание НАТО, армия на танках
Страны ЕС обсуждают строительство линий обороны на границе с Россией и Беларусью / Коллаж: Главред, фото:flickr

Параллельно с тем, как идет война в Украине, Запад вовсю готовится к вероятному противостоянию с Россией. В частности, граничащие с РФ страны Европы уже задумываются о создании линий обороны в приграничье Беларуси и России. Главред узнавал, как скоро их построят и как могут использовать против агрессора.

700 километров линий обороны за 2,5 миллиарда евро

Согласно письму, опубликованному Reuters, лидеры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали Европейский Союз построить 700-километровую оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью примерной стоимостью в 2,5 миллиарда евро.

Главы государств, которые имеют смежные границы со странами-агрессорами, отмечают, что линия обороны необходима для защиты ЕС от военных угроз и других действий со стороны РФ.

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"Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью позволит удовлетворить острую и насущную потребность в защите ЕС от военных и гибридных угроз", – говорится в документе.

В частности, под гибридными угрозами подразумевается сочетание военных и невоенных, а также скрытых и открытых средств, включая дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и переправку мигрантов через границы. Причем указывается, что оборонительные сооружения должны быть построены в координации с военными требованиями НАТО.

"Масштаб и стоимость этого совместного проекта требуют целенаправленных действий со стороны ЕС для его политической и финансовой поддержки", – говорится в письме.

Линии обороны НАТО - сколько будут строить

Стоит отметить, что письмо лидеров Польши, Литвы, Латвии и Эстонии стало продолжением решения министров обороны стран Балтии по итогам встречи в Риге в январе о создании совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.

Эксперт института "Интермариум" Андрей Мартынов обращает внимание, что на активность подготовки европейских стран к возможному противостоянию с РФ повлияло вступление Швеции и Финляндии в НАТО, что радикально изменило соотношение сил на Балтийском море.

Линия Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФ
РФ пытается максимально милитаризровать Калининградскую область/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, скриншот

"РФ пытается "гибридно влиять" на страны региона, чтобы добиться продолжения транзита нефти через Зундский пролив, контролируемый Данией и максимально милитаризовать Калининградскую область, чтобы давить на Сувалкский коридор на стыке границ Литвы, Беларуси, Польши и Калининградской области.

Еще одна уязвимость для обороны НАТО – это эстонский город Нарва и значительное количество русскоязычных в Латвии. Поэтому регион является максимально уязвимым для любых агрессивных действий РФ", - отметил Мартынов.

Кроме того, по словам содиректора программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова Алексея Мельника, на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году Североатлантический Альянс перешел к формату обороны территории стран-членов.

Алексей Мельник

Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

"Если со времен Холодной войны и до недавнего времени стратегия НАТО строилась на том, что Альянс придет на помощь уже после вторжения, и положение 5 статьи Устава НАТО должно было служить сдерживающим фактором. Но очевидно, что российская агрессия в Украине переубедили военно-политическое руководство НАТО в том, что такие меры сдерживания нельзя считать действенными", - отметил Мельник. И добавил, что НАТО начало наращивать свое присутствие в приграничье с РФ еще с 2014 года.

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Западные союзники показывают серьезность отношения к возможному прямому противостоянию с Россией /Пресс-служба Европарламента

​По словам эксперта, на Западе увидели, что так называемая линия Суровикина в свое время оказалась эффективной для сдерживания украинского контрнаступления, а нехватка линий обороны со стороны Украины привела к операции на Харьковском направлении.

"Потому Польша и страны Балтии, вероятно, считают, что стоит строить линии обороны как можно скорее, чтобы в случае, если такая атака произойдет, глубина проникновения на территорию могла быть минимальной", - сказал Мельник.

Как рассказал "Главреду" политический аналитик Дмитрий Франчук, сроки строительства линии обороны будут зависеть от многих факторов, включая финансирование, технические ресурсы и погодные условия.

"Обычно такие проекты могут занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Линия обороны позволит укрепить границы, повысить уровень безопасности и готовности к возможной агрессии, а также обеспечит лучший контроль над приграничными районами", - отметил эксперт.

К чему готовится Беларусь

Иными словами, действия украинских союзников показывают серьезность отношения коллективного Запада к возможному прямому противостоянию с Россией. Эксперты, опрошенные "Главредом", не исключают, что в Евросоюзе возможны дискуссии касаемо строительства линий обороны, однако вероятность поддержки такого решения в ЕС довольно высока.

Подливает масла в огонь и внезапная проверка Беларусью готовности ее войск "к выполнению задач по назначению" неподалеку от границ стран НАТО. Но, по словам Мельника, действия Беларуси на данном этапе больше связаны с предотвращением миграционного кризиса, который не прекращается неподалеку от границы с Беларусью.

"Контроль границы не всегда означает ее оборону. Постоянные провокации могут привести к созданию ситуации, в которой могут состояться неспровоцированный инцидент между военными или же одна из сторон может сознательно пойти на конфронтацию", - говорит Мельник.

Кто такой Андрей Мартынов

Андрей Юрьевич Мартынов - эксперт Института "Интермариум". Доктор исторических наук, профессор.

В 1994 г. окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, специальность - историк, преподаватель истории.

С апреля 2009 - по настоящее время - ведущий научный сотрудник отдела истории международных отношений и внешней политики Украины.

С 2015 года - профессор по специальности всемирная история с 29.01.2015 года.

Научные интересы: история Германии ХХ - ХХІ веков, история Европы ХХ в., история международных отношений, глобалистика, историческая социология.

В то же время, отмечает Андрей Мартынов, проверка войск Беларуси носит более тактический характер как фактор давления на НАТО и демонстрацию "прочности" союза двух диктаторов.

"Беларусь бряцает оружием с целью добиться очередных путинских субсидий, испугать Украину "вторым фронтом", показать готовность белорусского диктатора в случае "военной угрозы" упразднить президентские выборы 2025 года", – говорит Мартынов.

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