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100 миллиардов евро на кону: ЕС готовит масштабный фонд, но есть нюансы

Руслан Иваненко
9 июля 2025, 00:59
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Европейский Союз рассматривает создание нового фонда для долгосрочной поддержки Украины в рамках следующего бюджета.
Флаг Евросоюза, флаг Украины, Урсула фон ден Ляен, деньги
Представители ЕС продолжают обсуждение вариантов финансирования Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • ЕС рассматривает фонд на 100 млрд евро для поддержки Украины
  • Финансирование может начаться с 2028 года
  • Сумма помощи ЕС уже около 160 млрд евро

Европейский Союз рассматривает возможность запуска нового финансового механизма для долгосрочной поддержки Украины. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, речь идет о создании отдельного фонда объемом 100 миллиардов евро, который может войти в следующий семилетний бюджет ЕС.

Ожидается, что проект будет представлен уже в этом месяце, а финансирование - в случае согласования странами-членами - может начаться с 2028 года. По словам источников, цель инициативы - "поддерживать стабильную финансовую помощь пострадавшей от войны стране".

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Издание отмечает, что в случае реализации этой инициативы "бремя поддержки Украины еще больше переложится на Европу, а не на США".

С начала полномасштабной войны ЕС уже предоставил Украине около 160 миллиардов евро помощи, в том числе через фонд объемом 50 миллиардов, который действует до 2027 года и включает как гранты, так и кредиты. Кроме того, вместе со странами G7 Евросоюз создал кредитный инструмент на 50 миллиардов долларов, гарантированный доходами от замороженных активов Центробанка РФ.

Ожидается, что новый механизм финансирования будет базироваться на уже существующей модели, когда Еврокомиссия предоставляет финпомощь в виде грантов и дешевых кредитов, привязанных к реформам, необходимым для вступления Украины в ЕС.

Как отмечает Bloomberg, этот вопрос сейчас обсуждается как один из элементов подготовки к новой Многолетней финансовой программе ЕС.

"Эта идея рассматривается вместе с другими вариантами и будет обсуждаться до того, как будут обнародованы детали следующей Многолетней финансовой программы. Это должно произойти 16 июля, хотя некоторые элементы могут появиться и позже", - сообщили источники агентству.

В Еврокомиссии воздержались от детальных комментариев, заявив, что все подробности будут обнародованы позже. В то же время еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заверил, что ЕС настроен продолжать поддержку:

"Сейчас ведется работа над различными вариантами", - заявил он. По его словам, блок "готов оказывать всю необходимую поддержку Украине столько, сколько потребуется".

Также Домбровскис сообщил, что Брюссель рассматривает возможность увеличения помощи через бюджет ЕС, а также за счет доходов от российских суверенных активов. Конкретные решения могут быть приняты после оценки МВФ относительно возможного дефицита финансирования Украины.

Помощь Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил об "ощутимом прогрессе" в деле переговоров о размещении контингента по безопасности европейских партнеров.

Кроме того, Швейцария приняла решение предоставить Украине 5 миллиардов швейцарских франков (примерно 6,2 миллиарда долларов) на восстановление страны.

Также Украина получила от Канады около 1,7 миллиарда долларов в рамках инициативы ERA - средства, поступающие из замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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