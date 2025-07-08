Новый скандал на публике: Макроны внезапно оконфузились перед камерами

Эммануэль Макрон и Бриджит Макрон поссорились прямо перед выходом из самолета.

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Макроны поссорились перед выходом из самолета в Британии / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

Эммануэль и Бриджит Макрон прибыли с официальным визитом в Британию

Перед выходом из самолета супруги поссорились

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Бриджит Макрон прибыли с официальным визитом в Британию, однако между ними "пробежала" черная кошка. Супруги вновь поссорились прямо перед выходом из самолета. Видео разлетелось в Сети.

Макрон первый выходил из самолета, а его жена не очень спешила идти за ним. Когда французский президент спустился, он развернулся и подал руку Бриджит. Однако она сделала вид, будто не видит этого и проигнорировала жест мужа.

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Тогда Эммануэль Макрон не смог ничего сделать другого, как просто неловко опустить руку.

Смотрите видео со ссорой Макронов:

Макроны поссорились перед выходом из самолета в Британии / фото: скриншот

Mail Online сообщает, что за несколько минут Макроны сидели в машине и ждали выезда из базы. На вид между ними были холодные отношения. Бриджит Макрон достала из сумочки телефон и смотрел в него.

Смотрите видео со ссорой Макронов:

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Как сообщал Главред, ранее Эммануэль Макрон заявил, что Трамп теперь осознает обман со стороны Путина. Макрон предложил установить России дедлайн для прекращения огня. Если Москва на такой шаг не пойдет, нужно вводить жесткие санкции.

Президент Владимир Зеленский на днях обсудил с Макроном возможность расширения воздушного флота ВВС Украины за счет дополнительны самолетов Mirage. Кроме того, лидеры обговорили и сотрудничество по вопросам производства и инвестиций в дроны-перехватчики.

Зеленский и Макрон также поговорили о совместном производстве беспилотников на базе Renault. По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, Украина остро нуждается в поддержке, и Париж уже перенаправил Киеву часть средств, полученных от замороженных российских активов.

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