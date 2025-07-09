РФ может пойти в наступление еще в трех областях Украины: тревожный прогноз

Важное из заявлений Алексашенко:
- Наступление РФ будет происходить в рамках уже существующей группировки
- Ключевой параметр — это количество военнослужащих группировки войск РФ на территории Украины
Бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов, оппозиционный экономист Сергей Алексашенко прокомментировал вопрос о том, может ли страна-агрессор РФ пойти в наступление в Черниговской или Киевской областях.
"Вторжение или активизация военных действий в Сумской области не привели к росту численности российской военной группировки – они просто перебросили, условно, 50 тысяч человек из одного региона в другой", - пояснил он в интервью Главреду.
Эксперт отмечает, что это не потребовало увеличения военных расходов РФ.
"Поэтому если начнутся активные боевые действия, скажем, в Черниговской или Киевской областях, или, условно, будет попытка выйти на границы Днепропетровской области, но все это будет происходить в рамках уже существующей группировки, то на экономике это никак не отразится", - не исключает он.
Собеседник уверен в том, что ключевой параметр — это количество военнослужащих группировки войск РФ на территории Украины, которое может достигать 750 тысяч человек.
"Даже если эта группировка вырастет с 750 до 800 тысяч человек, с экономической точки зрения увеличение военных расходов будет крайне незначительным. Если же она вырастет, скажем, до миллиона, вот тогда это потребует перераспределения ресурсов в бюджете, новых закупок вооружений боеприпасов у Северной Кореи и так далее. Но в рамках нынешней военной группировки от того, что военные действия идут не в Запорожской и Херсонской областях, а в Сумской — как говорится, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Поэтому я не вижу в этом никаких последствий для российской экономики", - добавил Алексашенко.
Смотрите видео - интервью Сергея Алексашенко:
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Ранее сообщалось о том, что РФ будет продолжать наступление в июле-августе. Российские оккупанты будут активно использовать северокорейцев.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ пойдут в контратаку, россиян будут прижимать к границе. Вскоре возможно дальнейшее расширение подконтрольной ВСУ территории, не исключает Александр Коваленко.
Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Сумской области в районе нескольких населенных пунктов.
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О персоне: Сергей Алексашенко
Сергей Алексашенко — российский оппозиционный экономист. Бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов РФ.
Кандидат экономических наук.
С 2013 года живет в США. Выступает с резкой критикой российской власти, особенно после 2014 года. Один из соучредителей Фонда Бориса Немцова и член Антивоенного комитета России. В ноябре 2023 года внесен российскими властями в список "иноагентов".
Проводит разборы состояния российской экономики в контексте войны в Украине и санкций.
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