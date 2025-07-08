У Зеленского сделали заявление про ликвидацию режима Путина

Путин хочет захватить Украину, но с таким сценарием не согласятся ни украинцы, ни страны-партнеры, отметил Андрей Коваленко.

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Путин не получит контроль над Украиной - СНБО / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Кратко:

Россия "хочет" захватить всю Украину, но не сможет

Если РФ не остановить, она пойдет дальше

Нужно ликвидировать режим Путина

Циничные слова Кремля о том, что поставки оружия Украине от Запада, мол, не способствуют миру, лишь указывают на настоящую цель Москвы – захватить украинское государство. Если агрессора Россию не остановить, она пойдет дальше. Необходимо ликвидировать режим Путина, который является самой серьезной угрозой для Европы. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В своем Telegram-канале он заявил, что варианта развития событий, о котором так мечтают в РФ, не будет.

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"То есть в логике Путина все просто - он хочет всю Украину, безоружную, беззащитную, под контролем России. Но этого не будет. Это невозможно, и с этим не согласны не только украинцы, но и западные партнеры", - отметил чиновник, комментируя слова Дмитрия Пескова о том, как поставки оружия Украине от Запада, дескать, не способствуют миру.

Также он добавил, что если не реагировать на действия Москвы, оккупанты будут и дальше получать оружие и солдат из Северной Кореи, компоненты и технологии из Китая, и подключать к войне африканцев.

"Затем Путин захочет просто вот так взять и зайти в Балтию. А еще скажет, что Польша в Варшавском договоре была в зоне влияния России. Очень в лоб, и очень странно со стороны России думать, что никто ничего не будет делать в ответ на рост угроз", - добавил Коваленко.

По его словам, "амбиции" России лишь свидетельствуют о необходимости уничтожения режима Путина.

"Такие действия лишь приближают осознание необходимости ликвидации режима Путина как основной угрозы для Европы, с целью выстраивания новой системы безопасности с новым диалогом о ней между основными игроками, без России в нынешнем виде", - подчеркнул Андрей Коваленко.

Военная помощь Украине от США – новости по теме:

Как сообщал Главред, 4 июля президент Зеленский поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры договорились работать по вопросу восстановления военной помощи Украине.

Спустя несколько дней Трамп заявил, что США передадут Украине больше вооружений.

"Мы пришлем еще оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищаться. Сейчас по ним сильно бьют. Действительно сильно. Мы должны прислать больше оружия. Прежде всего - оборонительного, но сейчас их очень-очень сильно обстреливают. В том аду гибнут столько людей", - сказал Трамп.

Военные поставки Украине от США и Европы, мол, вряд ли приведут к урегулированию войны, сказал рупор Кремля Дмитрий Песков. Напрямую он не рискнул критиковать Трампа, а сказал, что, дескать, Москва "положительно оценивает" его стремление к мирным договоренностям.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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