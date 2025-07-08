Хруст и наслаждение: быстрые колбасные палочки на завтрак от Эктора

Эта закуска прекрасно экономит время.

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Слоеные палочки от Эктора / Коллаж Главред, фото Instagram/hectorjimenezbravo

Готовим быструю закуску - палочки из слоеного теста с колбасой и сыром, которая подойдет как к праздничному столу, так и для быстрого завтрака. В любом случае - рецепт проверенный и стопроцентный.

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Таким рецептом поделился известный в Украине шеф и судья кулинарного шоу - Эктор Хименес Браво на своей странице в Instagram. По его словам, эта закуска прекрасно экономит время.

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Что нужно, чтобы приготовить палочки:

1. Раскатать тесто и разделить его на два одинаковых прямоугольника.

2. Один пласт смазать томатным соусом, выложить сверху ломтики колбасы и натертый сыр.

3. Накрыть вторым пластом теста, немного раскатать.

4. Нарезать на полоски, свернуть каждую жгутиком.

5. Смазать желтком, смешанным с молоком, посыпать кунжутом.

6. Выпекать при 180°C около 25 минут до румяности.

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