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Бои за каждую улицу: Силы обороны выбивают россиян из Волчанска

Алексей Тесля
29 июня 2024, 11:40
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Украинские войска постепенно вытесняют оккупантов, рассказал Андрей Коваленко.
ВСУ,
ВСУ отражают атаки РФ / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко рассказал о ситуации на севере Харьковской области.

Как подчеркнул он в сообщении в Telegram, украинские защитники продолжают вытеснять россиян из Волчанска на Харьковщине.

По его словам, в городе продолжаются бои за улицы, которые ранее захватили российские оккупанты.

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Коваленко добавил, что, несмотря на переброску резервов РФ, украинские войска постепенно вытесняют оккупантов.

Кто такой Андрей Коваленко

Боец терробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

Бои на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что россияне прорвались возле Волчанска. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия недавно продвинулась вблизи Волчанска в Харьковской области. Впрочем, их темп наступательных операций замедлился.

Напомним, ранее сообщалось о том, что армия РФ подтягивает резервы под Волчанском. Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин сообщил, что в Харьковской области россияне подтягивают резервы и перегруппировываются, чтобы возобновить штурмы Липцов и Волчанска.

Как сообщалось ранее, ВСУ перешли в наступление в Волчанске. В Институте изучения войны подтвердили успешное продвижение Сил обороны Украины в Волчанске и назвали ключевую цель российского наступления на Харьковщине - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову.

Что за город Волчанск?

Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

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Харьковская область война России и Украины Андрей Коваленко Волчанск
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