Дети остались без отцов: на Львовщине произошла страшная трагедия в шахте

На месте обвала проводились поисковые работы, к которым были привлечены 15 спасателей и 26 горняков.

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На Львовщине произошел обвал в шахте / коллаж: Главред, фото: Максим Козицкий

На Львовщине двое шахтеров погибли во время обвала породы на шахте "Возрождение" в Червоноградском районе. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Козицкий в Telegram.

"К сожалению, информация о шахтерах, которые оказались под завалами породы на шахте, подтвердилась. К сожалению, спасти мужчин не удалось", - написал он.

По его словам, грунт обвалился на глубине 500 метров. На месте обвала проводились поисковые работы, к которым были привлечены 15 спасателей и 26 горняков.

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В ГП "Львовуголь" сообщили, что погибший Андрей Кончук 1986 года рождения работал на этой шахте почти три года, а до того работал на другой шахте. У него остались двое несовершеннолетних сыновей.

Второй погибший - Владимир Макогон 1987 года рождения. На шахте "Возрождение" работал более шести лет. Имел несовершеннолетних дочь и сына.

Кто такой Максим Козицкий? Максим Зиновьевич Козицкий (род. 19 февраля 1981, город Львов Львов Львовской области) - украинский общественный деятель, предприниматель и политик, председатель Львовской областной администрации с 5 февраля 2020 года, пишет Википедия.

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