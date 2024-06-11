'Воспитывал' ремнем: во Львове преподаватель военного вуза издевался над курсантами

Преподаватель больше года издевался и побоями "воспитывал" курсантов на территории Академии сухопутных войск во Львове и в казармах в одном из сел области.

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Начальнику курса Академии сухопутных войск во Львове объявлено подозрение / Коллаж: Главред, фото: ГБР, uk.wikipedia.org

Начальника курса Академии сухопутных войск во Львове, который систематически издевался над курсантами под предлогом обучения дисциплине, арестовали с возможностью внесения залога в размере более 908 тыс. грн. Ему грозит 12 лет лишения свободы. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

По данным ГБР, офицер больше года издевательством и побоями "воспитывал" курсантов на территории академии во Львове и в казармах в одном из сел области. Об этих "воспитательных методах" стало известно в марте этого года и тогда же начали уголовное производство.

Систематические "воспитательные методы" преподавателя

Следствие задокументировало случаи применения силы в отношении четырех курсантов. Преподаватель бил их по голове и в разные части тела. Во время "воспитания" мужчина использовал не только руки, но и приклад оружия и ремень.

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"Недовольство офицера могли вызвать небрежно сложенные вещи или ошибки в журнале. Одного из курсантов он заставил есть сигареты перед другими, потому что тот опоздал на построение из-за курения. Поэтому "педагог" решил его проучить, заставив жевать несколько сигарет", - отметили в ГБР.

Сейчас продолжается досудебное расследование. ГБР устанавливает другие эпизоды противоправной деятельности преподавателя.

Перед объявлением подозрения офицера перевели на другую должность

Также ГБР отмечает, что незадолго до сообщения о подозрении, офицера перевели на другую должность в одну из воинских частей на Львовщине.

Офицеру было предъявлено подозрение в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 908,4 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Что такое ГБР? Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.

Применение насилия в военных учебных заведениях - новости по теме

Напомним, 11 марта 2023 года в сети распространилось видео, на котором офицер избил якобы солдата срочной службы в Житомирской области. На видео видно, как командир с ноги бьет солдата.

Позже младший лейтенант объяснил, что он якобы таким образом проводил "воспитательную беседу", потому что солдат находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом командир попросил прощения на камеру и сказал, что он готов понести наказание.

Также 19 марта 2023 года во Львовском университете внутренних дел МВД Украины нашли мертвым 18-летнего курсанта. Парень заступил в наряд и был с укороченным автоматом АКС-74У, из которого выстрелил себе в голову.

Как сообщал Главред, перед самоубийством он написал предсмертную записку своей маме, в которой просил прощения и благодарил за все. Родители рассказали, что Дмитрий мечтал стать полицейским, сам поступил в университет, но начал жаловаться на давление и издевательства со стороны командиров и руководства. Из-за этого он даже хотел бросить учебу, но родители просили его потерпеть.

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