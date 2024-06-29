Удары РФ по объектам энергетики: почему Украина не может их защитить - ISW

Дефицит важных ракет для систем противовоздушной обороны не дает Украине защитить критически важную инфраструктуру от российских атак. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что удары РФ вызвали серьезные ограничения в мощностях по производству электроэнергии в Украине.
По их словам, оккупанты воспользовались уязвимостью украинской ПВО во время ударов по энергосистеме в течение этого года.
"Российские войска смогли использовать недостаток современных западных систем ПВО для максимального повреждения энергетических мощностей страны в течение 2024 года", - отмечают в ISW.
Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
Отключение света в Украине - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что по базовому сценарию отключения света зимой будут длиться 12 часов в сутки.
В то же время, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что украинцам следует готовиться к тому, что периоды отключений света увеличатся. Это, вероятно, произойдет в июле-августе, когда будет пиковое потребление электроэнергии в Украине.
Стоит заметить, что причиной частых отключений электроэнергии в Украине стали атаки России на энергетические объекты. С понедельника ситуация значительно ухудшилась из-за атаки оккупантов.
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