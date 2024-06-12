Что будет с энергетикой в Украине: эксперт разобрал подоплеку российских обстрелов

Как говорит эксперт Михаил Гончар, страна-агрессор РФ в окончательном варианте перешла к комплексным атакам по украинской энергетической сфере.

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Что будет с энергетикой в Украине - эксперт Михаил Гончар раскрыл подоплеку российских обстрелов / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Страна-агрессор Россия действует как террорист ‒ в частности, методами ракетного террора, направленного на поражение объектов энергетики. Об этом рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар в ходе чата на Главреде.

"Вопрос не совсем корректный. Россия не сейчас начала разносить украинскую энергетическую систему, а 11 сентября 2022 года ударом по Харьковской ТЭЦ-5. 11 сентября – символическая дата, очередная годовщина теракта в США. Вот и Россия действует, как террорист, в частности, методами ракетного террора, направленного на поражение объектов энергетики. В этой стратегии нет ничего удивительного и нового. Если мы вспомним другие прецеденты масштабных войн, то энергосистема поражается вместе с другими системами. И, кстати, нельзя сводить понятие энергетической системы исключительно к электроэнергетике. Электроэнергетика – это магистральное направление, но оно одно из многих", ‒ сказал он.

Как говорит Гончар, страна-агрессор РФ перешла к комплексным атакам по украинской энергетической сфере.

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"Сначала Россия наносила удары по нашей топливной системе буквально через три дня после масштабного вторжения российских войск. Когда сценарий России "Киев за три дня" провалился, она начала уничтожать наши нефтебазы, где хранились дизель, бензин и тому подобное. Как мы помним, тогда в Украине возник жёсткий топливный кризис, и не в последнюю очередь из-за того, что систематически наносились удары по местам хранения горючего – нефтебазам. Сейчас Россия наносит удары по нашей наземной инфраструктуре подземных хранилищ газа. Она подходит комплексно к поражению всей энергосистемы Украины, всех ее секторов", ‒ сказал он.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Как считает Гончар, страна-агрессор РФ "обезьянничает" тактику американской и коалиционной армии в 91 году против Ирака.

"Зимой 2023-2024 годов была пауза, которую многие восприняли как сигнал о том, что больше по энергосистеме Россия бить не будет. Но у РФ просто был другой приоритет: она наносила массированные удары в основном по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, местам дислокации и подготовки наших вооруженных сил, а также по местам, куда, как считали россияне, поступает западное оружие. Когда Россия начала наращивать объемы выпуска беспилотников и крылатых ракет, она снова вернулась к поражению энергетических объектов. И здесь, на мой взгляд, Россия действует по сценарию американских и коалиционных вооруженных сил против иракской армии в 1991 году во время войны в Заливе, когда объединенная коалиция под эгидой США освобождала Кувейт от иракской оккупации. Тогда иракская энергетическая система и нефтепереработка были полностью уничтожены, и от энергетического потенциала Ирака осталось 3", ‒ сказал он.

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал неутешительное заявление относительно отключений света. Экономия электроэнергии будет частью нашей жизни в последующие годы, подчеркнул он.

Также ранее в WP отмечали, что Россия изменила тактику ударов по энергетике - Украину ждут проблемы. В результате атак российских оккупантов потеряно более 9 гигаватт генерирующих мощностей, почти половина энергопроизводства, сказал Денис Шмыгаль.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "революцию" в генерации и быстрое восстановление мощностей. Он отметил, что в короткой перспективе должно реализоваться быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно сейчас восстановить, и попросил у международных партнеров поддержки в этом.

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