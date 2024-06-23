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Остались жена и 9-летний сын: ракета РФ убила энергетика "Укрэнерго"

Алёна Воронина
23 июня 2024, 12:15
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Денис Новиков начал работать энергетиком с 18 лет и 20 лет работал на подстанции. Но российская ракета оборвала его жизнь.
Ракета, Денис Новиков
Ракета РФ убила энергетика "Укрэнерго" Дениса Новикова/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, Укрэнерго

В больнице скончался энергетик Денис Новиков, который был ранен во время ракетного удара страны-агрессора России по энергетическому объекту в Запорожском районе в субботу, 22 июня. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

В "Укрэнерго" рассказали, что Новиков был диспетчером подстанции в южном регионе и работал в энергетической сфере в течение 20 лет.

"У нас, в "Укрэнерго", - большое горе. Вчера, 22 июня, российская ракета убила диспетчера нашей подстанции в южном регионе. Еще один наш коллега получил ранения. В энергетику Денис Новиков пришел в 18 лет. Следующие 20 лет работал на нашей подстанции. "Пройдя путь от слесаря до диспетчера, Денис был профессиональным энергетиком. Умел и гайки крутить, и работой подстанции управлять", - рассказывают его коллеги. Они вспоминают Дениса как спокойного, отзывчивого, доброго человека, который никого не оставлял в беде", - рассказали в компании.

видео дня

У погибшего остались жена и 9-летний сын.

В "Укрэнерго" отметили, что компания окажет всю необходимую поддержку и помощь родным погибшего.

Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости

В ночь на 22 июня РФ ударила по объектам энергетики в 2 регионах. В результате российской ракетной атаки были повреждены 2 энергообъекта на территории Львовской и Запорожской областей, отметили в "Укрэнерго".

Позже стало известно, что в ночь на 22 июня РФ выпустила по Украине почти 30 целей. В Воздушных силах ВСУ отметили, что украинские силы ПВО смогли уничтожить 25 из 29 воздушных целей, которыми Россия атаковала территорию Украины.

Днем 22 июня оккупанты нанесли четыре удара по Харькову - РФ ударила по жилому дому, были погибшие и очень много раненых. Российские захватчики атаковали Харьков управляемыми авиабомбами.

Напомним, в ночь на 23 июня РФ атаковала Украину ракетами - были повреждены 6 многоэтажек и другие объекты. Оккупанты запускали крылатые ракеты морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря.

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