РФ ударила по Вольнянску под Запорожьем: среди погибших есть дети

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на эту ужасную атаку страны-агрессора России.

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РФ ударила по Вольнянску под Запорожьем / коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Российские войска днем субботы, 29 июня, нанесли удар по городу Вольнянск в Запорожском районе. Поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

По его словам, известно о 7 погибших лицах, среди них двое - дети. Также есть 11 раненых, из них трое - дети.

"Был поврежден объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома. Оперативно помогаем пострадавшим людям. Врагу не простим", - написал Федоров. видео дня

Стоит добавить, что президент Украины Владимир Зеленский также уже успел отреагировать на эту ужасную атаку страны-агрессора России.

"Мои соболезнования всем, кто потерял родных. По состоянию на сейчас известно об одиннадцати раненых - трое из них дети. Все службы на месте и будут помогать максимально. К сожалению, количество пострадавших еще может возрасти", - написал Зеленский в Telegram.

Он отметил, что украинские города и общины ежедневно страдают от таких российских ударов. Но есть способы это преодолеть: уничтожать террористов там, где они есть, уничтожать пусковые установки российских ракет, бить действительно дальнобойно и увеличивать количество современных систем ПВО в Украине.

"Я благодарю всех партнеров, которые помогают. И решения, в которых мы нуждаемся, надо ускорить. Любое затягивание с решениями в этой войне означает потерю человеческих жизней", - подчеркнул президент.

Кроме того, Владимир Зеленский поделился фото, на которых видны последствия удара врага по городу Вольнянск в Запорожском районе.

По состоянию на 20:45 количество пострадавших от удара по Вольнянску возросло до 18 человек. Среди них - 4 детей. Погибло 7 человек. Об этом сообщила Нацполиция.

Кто такой Иван Федоров С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 июня российские оккупанты ударили по Харькову КАБами. Тогда в городе прогремела серия взрывов.

Кроме того, российские оккупанты в понедельник, 24 июня, нанесли удар по Покровску Донецкой области, в результате чего есть погибшие и много раненых.

В то же время, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов не исключает новых массированных ударов РФ по Украине в ближайшее время.

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