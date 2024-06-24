РФ готовит массированный удар по Украине: Буданов назвал вероятные сроки

Российские оккупанты могут усилить удары по Украине, не исключает начальник ГУР.

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Кирилл Буданов предупредил об угрозе новых ударов РФ / Коллаж: Главред, Фото: ГУР, mil.ru

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов не исключает новых массированных ударов РФ по Украине в ближайшее время.

Ожидается, что Москва будет наносить удары по Украине изо всех сил в преддверии 75-летия саммита НАТО в середине июля в Вашингтоне, пишет издание The Philadelphia Inquirer, которое опубликовало интервью с начальником военной разведки Украины.

Отмечается, что РФ может усилить удары по Украине до того, как США доставят больше артиллерийских снарядов и других критически важных военных грузов, отправку которых ранее задерживал Конгресс.

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В материале подчеркивается, что Кремль с начала войны пытается взять под свой контроль весь восточный регион Донбасса.

"Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить их и свести к минимуму российские успехи", - сказал Буданов.

Добавим, что юбилейный – 75-й Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9 – 11 июля.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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