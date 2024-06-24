РФ готовит массированный удар по Украине: Буданов назвал вероятные сроки

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов не исключает новых массированных ударов РФ по Украине в ближайшее время.
Ожидается, что Москва будет наносить удары по Украине изо всех сил в преддверии 75-летия саммита НАТО в середине июля в Вашингтоне, пишет издание The Philadelphia Inquirer, которое опубликовало интервью с начальником военной разведки Украины.
Отмечается, что РФ может усилить удары по Украине до того, как США доставят больше артиллерийских снарядов и других критически важных военных грузов, отправку которых ранее задерживал Конгресс.
В материале подчеркивается, что Кремль с начала войны пытается взять под свой контроль весь восточный регион Донбасса.
"Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить их и свести к минимуму российские успехи", - сказал Буданов.
Добавим, что юбилейный – 75-й Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9 – 11 июля.
Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
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В патрульной полиции Одесской области сообщили, что в результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.
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