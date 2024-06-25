'Работаем днем и ночью': РФ осуществляет шквал атак возле Часового Яра - AP

Армия РФ стремится усилить свои позиции до того, как украинские силы получат обещанную новую военной помощь от Запада.

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Россия усиливает давление на Часов Яр, истощая украинских защитников / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 103-я отдельная бригада территориальной обороны Вооруженных Сил Украины

Постоянные атаки российских войск на позиции ВСУ, которые защищают стратегически важный город Часов Яр, значительно усложняют ротацию войск и доставку грузов. Об этом сообщили военные, которые работают в этом районе, передает Associated Press.

В издании отметили, что украинские защитники, которые обороняют восточную часть Донецкой области, сталкиваются с непрерывными наземными атаками и воздушными обстрелами со стороны российских оккупантов. Это не дает ВСУ возможности отдохнуть после более двух лет полномасштабной войны.

"Мы работаем, можно сказать, без отдыха. Поэтому двух одинаковых дней не бывает. Вы всегда должны быть готовы работать днем и ночью", - рассказал командир взвода по имени Александр. видео дня

Аналитики подчеркнули, что армия российских оккупантов пытается использовать свое превосходство в количестве войск и вооружении до того, как ВСУ получат новую военную помощь от Запада, которая уже поставляется на фронт.

"Удержание Часового Яра имеет решающее значение. Город, который был очень популярным благодаря своему стратегическому расположению и высокому положению, но сейчас в основном в руинах, лежит к западу от соседнего Бахмута, который был захвачен Россией в прошлом году после 10-месячной битвы", - добавили в материале.

Военные артиллерийской бригады в Часовом Яру рассказали, что на фронт уже начали поступать американские боеприпасы.

Что известно о The Associated Press? Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, в частности с украинским национальным агентством УНИАН, пишет Википедия.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, на Харьковщине в районе Липцов продолжаются боевые действия, но прорывов оккупантов нет. Силы Обороны успешно контратакуют и постепенно отбивают позиции армии РФ. Депутат Харьковского городского совета Артем Ревчук рассказал, что ВСУ продолжают зачистку территорий.

Также командир артиллерийской батареи бригады Нацгвардии "Спартан" Василий Емельянов сообщил, что на Харьковщине ситуация контролируется. Российские оккупанты пытаются прорвать линию обороны ВСУ в районе Липцов, привлекая небольшие пехотные группы, однако Силы обороны успешно противостоят атакам врага.

Как сообщал Главред, потери россиян возле Часового Яра ежедневно достигают до 80 человек, однако оккупанты не отказываются от попыток захватить город. На Харьковском направлении РФ подтягивает резервы, сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

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