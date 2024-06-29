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ВСУ продвинулись на 2 направлениях фронта: Братчук раскрыл детали успешного наступления

Юрий Берендий
29 июня 2024, 13:45
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Украинские военные имеют тактические успехи на Харьковском направлении и в боях за город Часов Яр в Донецкой области, отметил спикер УДА Сергей Братчук.
ВСУ продвинулись на 2 направлениях фронта: Братчук раскрыл детали успешного наступления
ВСУ успешно продвинулись на 2 направлениях фронта / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Силы обороны Украины смогли продвинуться в Часовом Яру и выбили российских оккупантов с позиций в одном из микрорайонов города. Кроме того, украинские военные достигли тактических успехов в районе Волчанска. Об этом в эфире FREEDOM сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По его словам, украинские защитники смогли выбить врага из микрорайона "Канал" в Часовом Яру, откуда враг пытался охватить город с флангов.

Братчук, комментируя ситуацию на Кураховском направлении, отметил, что противник продвинулся в районе Красногоровки, где сейчас идут тяжелые бои в центре населенного пункта.

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Относительно Харьковского направления, он сообщил, что враг проводит перегруппировку сил и, вероятно, снова попытается наступать.

"Ситуация в Волчанске - жесткая, но, насколько возможно, контролируемая со стороны украинских Сил обороны, есть определенные тактические успехи. Помним, что там заблокирована группировка российских войск на заводе "Агрегат". Поэтому надеемся, что для врага эта ситуация не решится, хотя к ним и пытаются пробиться подкрепления. Надеемся, что нашим Силам обороны удастся дожать и освободить эту локацию в Волчанске", - отметил Сергей Братчук.

Кто такой Сергей Братчук?

Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военной администрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины.

С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Бои в Часовом Яру - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила сообщила о "критически тяжелой ситуации" в Часовом Яру на Донетчине, где российские войска непрерывно атакуют в лоб и пытаются обойти город с флангов.

Аналитики Института изучения войны отметили, что российские войска, вероятно, потеряли почти всю 83-ю воздушно-десантную бригаду на Харьковском направлении из-за значительных потерь и отказа личного состава воевать.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил о ситуации на севере Харьковской области, где украинские защитники продолжают вытеснять российские силы из Волчанска.

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