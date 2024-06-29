РФ перестанет быть врагом для США: Трамп сделал скандальное заявление и назвал условие

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что КНДР, Китай и Россия могут перестать быть врагами Соединенных Штатов в случае если страну возглавит "умный президент". Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал во время предвыборного митинга в Вирджинии.
По словам Трампа по состоянию на сейчас КНДР, КНР и Россия якобы не уважают действующего президента США Джо Байдена.
"У нас есть внешние враги - Китай, Россия, Северная Корея. Но они на самом деле не враги, если бы у нас был умный президент. Они не будут врагами, если у нас будет умный президент, они будут делать прекрасные вещи", - сказал Трамп.видео дня
Он также повторно заявил, что планирует урегулировать конфликт между Украиной и Россией после своей победы на выборах и сделает это еще до вступления в Белый дом, хотя не уточнил, как именно это сделает.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.
По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
Скандальные заявления Трампа - что известно о позиции Трампа по войне в Украине
Напомним, как ранее сообщал Главред, во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом, кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг "предложения", которые выдвинул кремлевский диктатор Владимир Путин в качестве условия для прекращения войны России против Украины, назвав их "неприемлемыми".
Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план остановки войны, которую Россия ведет против Украины, в случае его победы на президентских выборах 2024 года. Согласно информации от западного новостного агентства Reuters, план предусматривает, что Украина получит значительное количество американского оружия только при условии согласия на мирные переговоры с РФ.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что любой план остановки войны России в Украине должен основываться на международном праве и обеспечить справедливый мир. Он подчеркнул, что окончание конфликта не может произойти без того, чтобы Россия не несла ответственности за свои действия. Подоляк отметил, что замораживать войну на нынешних линиях фронта считается неприемлемым, поскольку именно Россия нарушила международное право, вторгшись на украинскую территорию.
Другие новости:
- Базовый сценарий: в Yasno рассказали, сколько продлятся отключения света зимой
- Бои за каждую улицу: Силы обороны выбивают россиян из Волчанска
- Уничтожили ли ВСУ элитную бригаду оккупантов в Волчанске: в ISW раскрыли детали
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред