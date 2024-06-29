РФ перестанет быть врагом для США: Трамп сделал скандальное заявление и назвал условие

Дональд Трамп отметил, что КНДР, Китай и Россия "будут делать прекрасные вещи" и перестанут быть врагами США, если страну возглавит "умный президент".

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Россия, Китай и КНДР не будут врагами США, - Трамп назвал условие / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что КНДР, Китай и Россия могут перестать быть врагами Соединенных Штатов в случае если страну возглавит "умный президент". Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал во время предвыборного митинга в Вирджинии.

По словам Трампа по состоянию на сейчас КНДР, КНР и Россия якобы не уважают действующего президента США Джо Байдена.

"У нас есть внешние враги - Китай, Россия, Северная Корея. Но они на самом деле не враги, если бы у нас был умный президент. Они не будут врагами, если у нас будет умный президент, они будут делать прекрасные вещи", - сказал Трамп. видео дня

Он также повторно заявил, что планирует урегулировать конфликт между Украиной и Россией после своей победы на выборах и сделает это еще до вступления в Белый дом, хотя не уточнил, как именно это сделает.

Скандальные заявления Трампа - что известно о позиции Трампа по войне в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом, кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг "предложения", которые выдвинул кремлевский диктатор Владимир Путин в качестве условия для прекращения войны России против Украины, назвав их "неприемлемыми".

Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план остановки войны, которую Россия ведет против Украины, в случае его победы на президентских выборах 2024 года. Согласно информации от западного новостного агентства Reuters, план предусматривает, что Украина получит значительное количество американского оружия только при условии согласия на мирные переговоры с РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что любой план остановки войны России в Украине должен основываться на международном праве и обеспечить справедливый мир. Он подчеркнул, что окончание конфликта не может произойти без того, чтобы Россия не несла ответственности за свои действия. Подоляк отметил, что замораживать войну на нынешних линиях фронта считается неприемлемым, поскольку именно Россия нарушила международное право, вторгшись на украинскую территорию.

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