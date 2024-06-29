Ситуация меняется: Кулик оценил последствия для Украины от дебатов Байдена и Трампа

Дебаты Байдена и Трампа могут свидетельствовать о болезни политической системы Запада и создает кризис лидерства перед угрозой хаотизации мира, считает эксперт.

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Дебаты Трампа и Байдена указали на проблему в политической системе Запада / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

28 июня в американской Атланте состоялись предвыборные дебаты между основными кандидатами на пост президента США Джо Байденом и Дональдом Трампом. В ходе дискуссии прозвучало немало заявлений касающихся Украины, однако ничего катастрофического в них нет. Об этом в интервью Главреду сообщил политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик

По его словам, интересной стала позиция Трампа относительно мирного предложения Путина, которое он озвучил в канун проведения Глобального саммита мира в Швейцарии. В частности, Трамп отметил, что не поддерживает предложения российского диктатора и отвергает так называемый "мирный план" Путина.

"Если бы Трамп делал бы такие заявления, а потом бы последовательно нанизывал на них стратегические программы, проекты, и не отказывался от этой позиции в дальнейшем, то это можно было бы считать серьезной заявкой на то, что победа Трампа может быть для Украины не вызовом, а больше возможностью", - отметил эксперт.

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Кулик отмечает, что стоит учитывать специфический электорат Трампа, который может прощать ему любые изменения позиций и "переобувание в воздухе".

"Поэтому сегодня Трамп говорит, что не признает план Путина, а уже завтра или на следующих дебатах скажет, что готов разговаривать с Путиным и рассматривать его план, а на третий будет говорить, что вообще надо все в Европе поделить "большим мазком", а потом снова будет говорить о поддержке Украины и предоставлении Украине оружия. То есть это абсолютно непоследовательная, непрогнозируемая политика, поэтому строить завышенные ожидания от этого заявления нецелесообразно", - сказал политический аналитик.

Он отмечает, что Байден был предсказуемым в своих заявлениях в поддержку Украины, но того осторожно ожидаемого от него заявления - не было.

"Мы помним, как за последнее время было много публикаций об изменении позиции Белого дома, который позволяет стрелять вглубь российской территории и рассматривает вопрос о возможности работы в Украине частных военных подрядчиков или возможного размещения в Украине военных тренировочных миссий, от которых США ранее старались держаться подальше, особенно накануне выборов", - добавил Кулик.

По мнению политического эксперта, такие заявления, если бы они прозвучали на дебатах, могли бы ознаменовать радикальное изменение позиции Белого дома и его готовность к прямому вовлечению в Украину.

Кулик резюмирует, что этого не произошло и, вероятно, не произойдет, поскольку даже в заготовленных заявлениях Байдена чувствуется чрезмерная осторожность, связанная со стремлением не потерять левый электорат и сторонников быстрого окончания войны дипломатическими методами.

"Это - кризис лидерства в Соединенных Штатах и кризис их политической системы. А это значит, что этот кризис будет давать о себе знать и в мире. Сейчас можно делать ставку на то, что deep state в Соединенных Штатах выдержит очередного Трампа или Байдена со всеми его прибамбасами", - указал он.

По его словам, когда глубинное государство также испытывает усталость и перенапряжение, ситуация обостренного противостояния или конфликта может привести к сбоям. Это повлияет как на поддержку Украины, так и на способность США быстро реагировать на вызовы и угрозы.

"А это будет касаться европейцев, которые также будут нервничать, потому что тогда они рискуют оказаться один на один с угрозой вторжения или гибридной агрессии со стороны РФ. Такие вещи только мультиплицируют этот страх", - говорит аналитик.

Он заключает, что хаотизация мира набирает обороты, и выборы в США не дают ясности относительно дальнейшего развития событий. Кризис лидерства пронизывает всю мировую повестку, а эти дебаты являются симптомом проблем в политической системе Запада.

"И если у политических сил США, флагманов свободного мира, не находится кандидатов младшего возраста, способных быть лидерами, а они вынуждены объединяться вокруг геронтократии, то с их системой что-то не так", - резюмировал политический эксперт Виталий Кулик.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Ку лик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Что известно о дебатах Байдена и Трампа - основные заявления кандидатов

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время дебатов президент США Джо Байден заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах может привести к Третьей мировой войне.

Кандидат в президенты Дональд Трамп, во время дебатов с Джо Байденом, сказал, что "предложения" кремлевского диктатора Владимира Путина относительно условий прекращения войны России против Украины являются "неприемлемыми".

Впоследствии, президент Джо Байден оптимистично оценил свое выступление на дебатах против Дональда Трампа, несмотря на критику даже со стороны Демократической партии.

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