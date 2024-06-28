Дебаты Байдена и Трампа: Кулик поставил диагноз политической системе США

У Демпартии США может не хватить политической воли, ее члены будут тянуть Байдена до последнего, считает эксперт.

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В США состоялись первые дебаты Байдена и Трампа - комментарий эксперта / Скриншот YouTube-канал WSJ

28 июня в американской Атланте состоялись первые дебаты между кандидатами в президенты, действующим главой США Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом. Ряд аналитиков, в том числе и от демократов, пришли к выводу, что Байден выглядел неубедительно и большинство участников опроса CNN заявили о победе на дебатах Трампа.

В интервью Главреду политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал, почему дебаты Байдена и Трампа открыли кризис политической системы в США, способны ли демократы выиграть президентские выборы в случае замены Байдена и как будут реагировать Россия и Китай.

Какое ваше общее впечатление от дебатов Байдена и Трампа?

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Все выглядело очень уныло. Даже депрессивно, поскольку ни один из кандидатов не достиг своих установок на эти дебаты. Они должны были быть программными, ведь эти дебаты открывали серию дебатов. То есть каждый должен был отработать свое домашнее задание плюс сделать задел на расширение.

И Байден, и Трамп должны были сделать две простые вещи - быть собой, чтобы убедить базовый электорат, и показать, что они способны оправдать доверие сомневающихся. Байден фактически ничего не сделал - он должен был быть уверенным, живым, последовательным, бодрым, чтобы показать, что он не дряблый старик, из которого песок сыплется, и что именно ему нужно вручить президентский пост во время большой турбулентности для Америки. То есть продемонстрировать, что он - не рискованная инвестиция. А вместо этого он показал просто ужасное состояние - он не выглядел как полный сил и способный к победе лидер, забывал фразы, не договаривал предложения. Байден выглядел уныло - не так, как должен был бы выглядеть лидер гонки и будущий победитель.

Он не убедил не только свой базовый электорат, но и тех, кто колеблется - наоборот, последние сейчас еще больше колеблются. Так, в левой среде сейчас начали алярмическую атаку - стали кричать, что поражение на дебатах выводит Трампа в лидеры и с этим надо что-то делать. Мол, надо отбросить все ваши беспокойства и предостережения относительно пенсионера и голосовать за него, потому что иначе придет Трамп, при котором будет диктатура и фашизм. С одной стороны, это, возможно, и приведет к частичной мобилизации электората, но в целом картинка нежелательна и неожиданна для демократов. Они хотели другого - Байден должен был показать, что в нем еще полно живых сил, и это будет не стагнирующее правление или "правление постоянной болезни", а новый рывок, попытка остаться в истории, определенная миссия. Этого нет.

Во время дебатов Трамп не отошел от своего амплуа/ УНИАН

С другой стороны, Трамп был в своем амплуа - как всегда врал, кричал, вырывал фразы из контекста, был непоследовательным, но он выглядел живым. Он тоже не убедил колеблющихся, потому что они бы хотели видеть Трампа более умеренным и имеющим представление и стратегически мыслящим. Этого он не показал вообще. Более того, он впадал в истерику, что настораживало даже его ядерный электорат - те, кто раньше ностальгировал по нему, теперь видят, что этот Трамп может быть еще хуже того, который был в 2016 году.

Но в целом Трамп победил по очкам. И очевидно те цифры, которые публикует СNN, это восприятие того, что Трамп выглядел лидером, у которого есть энергия что-то делать и по крайней мере тем, кто доживет до конца каденции.

А как вы расценили бы заявления обоих кандидатов относительно Украины?

По содержанию, то ничего катастрофического в их заявлениях для Украины нет. Наоборот, мы увидели много интересного - в частности, Трамп заявил, что он отвергает план Путина и не поддерживает его. Если бы Трамп делал бы такие заявления, а потом бы последовательно нанизывал на них стратегические программы, проекты, и не отказывался от этой позиции в дальнейшем, то это можно было бы считать серьезной заявкой на то, что победа Трампа может быть для Украины не вызовом, а больше возможностью.

Но мы понимаем, что у Трампа специфический электорат, который может прощать ему любые кульбиты и изменения позиции на 180 градусов. Поэтому сегодня Трамп говорит, что не признает план Путина, а уже завтра или на следующих дебатах скажет, что готов разговаривать с Путиным и рассматривать его план, а на третий будет говорить, что вообще надо все в Европе поделить "большим мазком", а потом снова будет говорить о поддержке Украины и предоставлении Украине оружия. То есть это абсолютно непоследовательная, непрогнозируемая политика, поэтому строить завышенные ожидания от этого заявления нецелесообразно.

С другой стороны, Байден был прогнозируемым в своих заявлениях в поддержку Украины, но того, чего от него осторожно ожидали, не прозвучало. Мы помним, как за последнее время было много публикаций об изменении позиции Белого дома, который дает возможность стрелять вглубь российской территории и рассматривает вопрос о возможности работы в Украине частных военных подрядчиков или возможном размещении в Украине военных тренировочных миссий, от которых США раньше старались держаться подальше, особенно накануне выборов.

Именно такие заявления, если бы они прозвучали на дебатах, могли бы ознаменовать резкий разворот Белого дома и его готовность непосредственно войти в Украину в том или ином качестве. Но этого не случилось и вряд ли случится - даже в заготовках, которые озвучил Байден, есть чрезмерная осторожность, которая в первую очередь связана с тем, чтобы не потерять левый электорат и тех, кто выступает за быстрое окончание войны и дипломатические способы ее решения.

Это - кризис лидерства в Соединенных Штатах и кризис их политической системы. А это значит, что этот кризис будет давать о себе знать и в мире. Сейчас можно делать ставку на то, что deep state в Соединенных Штатах выдержит очередного Трампа или Байдена со всеми его прибамбасами. Но у глубинного государства тоже есть усталость металла, и перенапряжение, которое будет находиться в ситуации обостренного противостояния или конфликта может дать сбой. Это скажется и на поддержке Украины, и на готовности США оперативно реагировать на вызовы и угрозы. А это будет касаться европейцев, которые также будут нервничать, потому что тогда они рискуют оказаться один на один с угрозой вторжения или гибридной агрессии со стороны РФ. Такие вещи только мультиплицируют этот страх.

Хаотизация мира начинается большими темпами и выборы в Соединенных Штатах не дают ответа на то, что будет с миром дальше. Кризис лидерства пронизывает весь миропорядок, и эти дебаты - симптом болезни политической системы Запада.

И если у политических сил США, флагманов свободного мира, не находится кандидатов младшего возраста, способных быть лидерами, а они вынуждены объединяться вокруг геронтократии, то с их системой что-то не так.

Уже сейчас, на фоне результатов дебатов, демократические издания начинают писать о возможной замене Байдена как кандидата от демократов. Насколько это вероятно на данном этапе предвыборной кампании, и как бы вы оценили шансы Мишель Обамы и Гэвина Ньюсома, которых называют вероятными кандидатами на замену?

Весь нарративный блок, вся продукция идейного содержания строилась под Байдена. Довольно долго демократы отвергали идею замены кандидата. Ставки на праймериз были сделаны - политическое руководство и большинство групп в Демпартии США, которые ее финансируют, имеют консенсус относительно Байдена. Сейчас этот консенсус, конечно, будет размываться - они тоже будут хаотично реагировать и, возможно, пытаться этот консенсус пересмотреть, но в целом кампания запущена под Байдена. Если произойдет смена кандидата, то придется пересматривать многие восходящие позиции, которые уже понравились избирателю и были им восприняты. А это значит, что часть в этом процессе может отколоться.

Не всем нравится губернатор Ньюсом и его политика в штате Калифорния, не всем нравится темнокожая женщина Мишель Обама. Вокруг них нет консенсуса. В отличие от Барака Обамы, который тогда консолидировал Демократическую партию США, Мишель Обама не проявляла себя в большой политике как игрок и не создала вокруг себя политических центров. Поэтому замена может расколоть Демпартию и еще больше ослабить ее позиции.

С политтехнологической точки зрения лучше дотянуть полумертвую лошадь до финиша, чем пытаться заменить фаворита. С другой стороны, прогрессисты считают, что креативный подход может дать результат, и что основное - не фигура президента, а его кабинет. Мол, если наполнить его яркими лицами не только из Демпартии, но из среды колеблющихся, можно вывести в лидеры неожиданного кандидата. И этим показать, что человек, который не имеет опыта в большой политике, но имеет такой кабинет, будет способен стать лидером, и что это вопрос командной игры и консолидации нации.

Кроме того, говорят о необходимости выхода из логики напряжения между альт-райтами (альтернативными правыми), реднеками, традиционными ценностями, борьбой с тоталитарной толерантностью и т.д. в ключе того, что есть вещи, которые не являются приоритетными. То есть существуют искусственные дискуссии, которые могут быть отложенными, а на первый план выходят вопросы социальной защиты, справедливости, экономических прав, рабочих мест, кластеров, засилье иностранных компаний, вопросы миграции и тому подобное. То есть важных вопросов для тех, кто колеблется (в том числе и тех, кто выбирает между Трампом и тем, чтобы не голосовать). Сейчас эти идеи усилились и мы видим, как их пытается консолидировать часть демократов.

У демократов есть две недели на то, чтобы решить вопрос с заменой, но мне кажется, что у Демпартии не хватит политической воли, и они будут тянуть Байдена до последнего.

А как насчет Трампа - повлияют ли на его шансы судебные дела, которые открыты против него?

Как по мне, это играет ему только на пользу, поскольку его непосредственный избиратель не является рациональным - он не верит в справедливость обвинений. Они считают, что это фальсификация, судебные преследования политически инспирированы, и никакого сухого остатка для голосования эти дела не оставляют. Те, кто колеблются, делают это не из-за судов, а потому, что не знают, что будет делать Трамп.

И это дает аргументы демократам, но только для их информационного пузыря, политтехнологически это не работает.

Как дальше, по вашему мнению, будет развиваться ситуация? Ведь еще впереди два раунда дебатов.

Да, еще два раунда основных и потом неопосредованные дебаты. Камала Харрис и другие действующие демократы говорят, что эти дебаты - только начало, но это самоуспокоение, потому что второй раунд может ничего не дать. Первые ожидания сформировали представление позиции и это может быть фатальным для кампании Байдена.

Россия будет всячески играть против Байдена, а Китай будет ждать результатов выборов в США / коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот: видео

Возможна ли какая-то реакция на дебаты от союзников США по НАТО, а также от РФ и Китая?

Россия попытается воспользоваться ситуацией и подлить масла в огонь. Хотя РФ снова наступает на те же грабли, потому что ожидания Трампа может быть не таким, на которое рассчитывает Путин. Он думает, что Трамп вернется к тактике крупных мазков - ключевых договоренностей, после которых будут дополнительные согласования. Но Трамп непредсказуем.

То же самое будет касаться и частично антиамерикански настроенных стран Глобального Юга, которым РФ будет говорить, что кризис в США не может диктовать стандарты демократии для всего мира. Мол, смотрите, что происходит с их демократией, эти образцы для подражания себя не оправдывают. А Китай будет выжидать, потому что для них Трамп - не лучший кандидат, ведь при Трампе только усилятся противостояния между США и Китаем. Для них лучшим кандидатом был бы Байден, даже при всех его условностях, с которым Китай пытается восстановить элементы отношений.

Но инструмент у внешних игроков в американских выборах на такой большой. И мнение условного Папы Римского, Путина или Си Цзиньпина американскому избирателю где-то в Техасе вообще не интересно.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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