Как избавиться от голубей на балконе: топ-5 эффективных методов

Хоть голубей и считают птицами мира, однако часто они приносят людям дискомфорт, прилетая на балкон и оставляя помет. Но есть способы, как отпугнуть птиц.

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Как отпугивать голубей с балкона / Коллаж: Главред, фото: flickr

Иметь дело с голубями, которые прилетают постоянно на ваш балкон - дело не из приятных. Особенно, когда они оставляют много помета. Но есть несколько методов отпугнуть птиц. Представители Toprepellents рассказали на канале в YouTube, как это сделать.

Способ №1

Самое первое, что нужно попробовать сделать, по мнению специалистов - это изменить среду обитания голубей. Если они частые гости на вашем балконе, то стоит убрать их места для ночлега, закрыть любые щели и большие отверстия. Если речь идет о доме - стоит перекрыть источники воды в саду и не оставлять еду там, где ее могут достать птицы. Также важно держать контейнеры для мусора закрытыми и регулярно выбрасывать отходы.

Способ №2

Отпугнуть голубей с балкона можно и звуком. В таком случае стоит воспользоваться ветровым звонком или ультразвуковым отпугивателем для птиц. В комплект к этому можно поставить стальные шипы, которые не нанесут вреда животным, но и будут отпугивать их.

Смотрите видео, как отпугивать голубей с балкона:

Способ №3

Светоотражающая отпугивающая лента - лучший способ выиграть битву с голубями. Все, что вам нужно сделать, это нарезать необходимое количество полосок и разместить их в месте, где вы чаще всего замечаете птиц.

Способ №4

Если бороться с голубями подручными средствами, то лучше всего для этого подойдет фольга. Ее нужно нарезать полосками и развесить по всему периметру балкона или подоконника. Принцип ее работы подобен светоотражающей отпугивающей ленте - она тоже будет блестеть, шуршать, что голубям не понравится.

Способ №5

Если американские специалисты советуют убрать любые источники воды, чтобы голуби улетели прочь, то украинские хозяева убеждены - обливание птиц из шланга или иного приспособления отобьет и пернатых желание приближаться к вашему балкону.

Что такое Top Repellents? Top Repellents - канал на YouTube, где авторы рассказывают о том, как защитить свой дом, офис или террасу от всевозможных жуков, грызунов и птиц. На канал подписано 16 тысяч пользователей.

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