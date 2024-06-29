Как избавиться от голубей на балконе: топ-5 эффективных методов

Иметь дело с голубями, которые прилетают постоянно на ваш балкон - дело не из приятных. Особенно, когда они оставляют много помета. Но есть несколько методов отпугнуть птиц. Представители Toprepellents рассказали на канале в YouTube, как это сделать.
Способ №1
Самое первое, что нужно попробовать сделать, по мнению специалистов - это изменить среду обитания голубей. Если они частые гости на вашем балконе, то стоит убрать их места для ночлега, закрыть любые щели и большие отверстия. Если речь идет о доме - стоит перекрыть источники воды в саду и не оставлять еду там, где ее могут достать птицы. Также важно держать контейнеры для мусора закрытыми и регулярно выбрасывать отходы.
Способ №2
Отпугнуть голубей с балкона можно и звуком. В таком случае стоит воспользоваться ветровым звонком или ультразвуковым отпугивателем для птиц. В комплект к этому можно поставить стальные шипы, которые не нанесут вреда животным, но и будут отпугивать их.
Смотрите видео, как отпугивать голубей с балкона:
Способ №3
Светоотражающая отпугивающая лента - лучший способ выиграть битву с голубями. Все, что вам нужно сделать, это нарезать необходимое количество полосок и разместить их в месте, где вы чаще всего замечаете птиц.
Способ №4
Если бороться с голубями подручными средствами, то лучше всего для этого подойдет фольга. Ее нужно нарезать полосками и развесить по всему периметру балкона или подоконника. Принцип ее работы подобен светоотражающей отпугивающей ленте - она тоже будет блестеть, шуршать, что голубям не понравится.
Способ №5
Если американские специалисты советуют убрать любые источники воды, чтобы голуби улетели прочь, то украинские хозяева убеждены - обливание птиц из шланга или иного приспособления отобьет и пернатых желание приближаться к вашему балкону.
Что такое Top Repellents?
Top Repellents - канал на YouTube, где авторы рассказывают о том, как защитить свой дом, офис или террасу от всевозможных жуков, грызунов и птиц. На канал подписано 16 тысяч пользователей.
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