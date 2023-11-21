Как утеплить балкон за копейки: опытные мастера подсказали гениальный фокус

С наступлением зимнего сезона перед многими жителями многоквартирных домов встает вопрос утепления балкона, что является важным условием сохранения тепла в жилище.
Это и не удивительно, ведь балконная дверь имеет гораздо большую площадь, чем окно. Поэтому в случае, если балкон не застеклен или не утеплен, а также если балконная дверь пропускает сквозняки, теплопотери могут быть значительными.
Как сделать чтобы на балконе было тепло зимой
Опытные специалисты с большим опытом работ подсказывают, что для утепления балкона следует использовать фольгированные материалы. При этом толщина их слоя должна быть небольшой. Эти материалы не должны бояться жестких заморозков. К таким материалам относятся:
- пенофол (изолирует и отражает тепло);
- пеноплекс (не впитывает воду и сохраняет заявленные свойства).
Как правильно утеплить балкон изнутри
По словам мастеров, за плечами которых не один десяток утепленных балконов, наиболее бюджетными вариантами являются пенопласт и минеральная вата.
Что используют при утеплении балкона:
- пенопласт (обычно толщиной 5-10 см);
- минеральная вата (лучше сохраняет звукоизоляцию);
Как сделать чтобы на балконе было тепло
Если балкон утеплен качественным металлопластиком, а также обшит по периметру утеплителем, некоторые владельцы жилья задумываются об альтернативных электрических источниках отопления. Тем самым балкон практически превращается в еще одно жилое помещение.
Нередко для этого используют теплый пол. Также набирает популярность подключение настенных и напольных ИК обогревателей. Кроме того, среди новинок на этом рынке – умные греющие окна (экономят тепло благодаря особой конструкции стеклопакета).
Как утеплить балкон изнутри чтобы не было конденсата
Нередко поступают жалобы после некачественных работ бригад, которые занимаются откровенной халтурой. В итоге на плохо утепленном балконе появляется конденсат, который в последствии может привести к появлению опасных образований – грибка.
Стоит учитывать, что лучше всего работу по утеплению балкона необходимо доверять профессионалам, которые используют качественные материалы и выполняют работу на совесть. А среди качественных материалов, которые используются внутри помещения, лучше выбирать паронепроницаемые. Они не позволят образовываться конденсату и грибку. Наиболее оптимальный вариант – экструдированный пенополистирол (ЭППС).
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