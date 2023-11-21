УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как утеплить балкон за копейки: опытные мастера подсказали гениальный фокус

Алексей Тесля
21 ноября 2023, 01:30
Как сделать так чтобы на балконе было тепло - советы опытных мастеров.
балкон
Утеплить балкон своими руками быстро и дешево / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

С наступлением зимнего сезона перед многими жителями многоквартирных домов встает вопрос утепления балкона, что является важным условием сохранения тепла в жилище.

Это и не удивительно, ведь балконная дверь имеет гораздо большую площадь, чем окно. Поэтому в случае, если балкон не застеклен или не утеплен, а также если балконная дверь пропускает сквозняки, теплопотери могут быть значительными.

Как сделать чтобы на балконе было тепло зимой

Опытные специалисты с большим опытом работ подсказывают, что для утепления балкона следует использовать фольгированные материалы. При этом толщина их слоя должна быть небольшой. Эти материалы не должны бояться жестких заморозков. К таким материалам относятся:

видео дня
  • пенофол (изолирует и отражает тепло);
  • пеноплекс (не впитывает воду и сохраняет заявленные свойства).

Как правильно утеплить балкон изнутри

По словам мастеров, за плечами которых не один десяток утепленных балконов, наиболее бюджетными вариантами являются пенопласт и минеральная вата.

Что используют при утеплении балкона:

  • пенопласт (обычно толщиной 5-10 см);
  • минеральная вата (лучше сохраняет звукоизоляцию);

Как сделать чтобы на балконе было тепло

Если балкон утеплен качественным металлопластиком, а также обшит по периметру утеплителем, некоторые владельцы жилья задумываются об альтернативных электрических источниках отопления. Тем самым балкон практически превращается в еще одно жилое помещение.

Нередко для этого используют теплый пол. Также набирает популярность подключение настенных и напольных ИК обогревателей. Кроме того, среди новинок на этом рынке – умные греющие окна (экономят тепло благодаря особой конструкции стеклопакета).

Как утеплить балкон изнутри чтобы не было конденсата

Нередко поступают жалобы после некачественных работ бригад, которые занимаются откровенной халтурой. В итоге на плохо утепленном балконе появляется конденсат, который в последствии может привести к появлению опасных образований – грибка.

Стоит учитывать, что лучше всего работу по утеплению балкона необходимо доверять профессионалам, которые используют качественные материалы и выполняют работу на совесть. А среди качественных материалов, которые используются внутри помещения, лучше выбирать паронепроницаемые. Они не позволят образовываться конденсату и грибку. Наиболее оптимальный вариант – экструдированный пенополистирол (ЭППС).

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости
Реклама

Главное за день

У Украины есть 4 месяца для подготовки к тому, что произойдет после выборов в РФ - Данилов

У Украины есть 4 месяца для подготовки к тому, что произойдет после выборов в РФ - Данилов

00:21 Украина
ВСУ готовы к боям и будут давить: в Пентагоне спрогнозировали зимнюю тактику

ВСУ готовы к боям и будут давить: в Пентагоне спрогнозировали зимнюю тактику

23:07 Мир
Бои за Купянск: оккупанты пытаются захватить новые позиции - ВСУ

Бои за Купянск: оккупанты пытаются захватить новые позиции - ВСУ

22:38 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:15

"Нужно дрессировать": кинолог рассказал самые распространенные ошибки в воспитании щенков

01:37

Отбор на Евро-2024: Украина и Италия сыграли в ничью

01:30

Как утеплить балкон за копейки: опытные мастера подсказали гениальный фокус

00:28

Загадка раскрыта: как Павел Зибров выглядит без усов

00:21

У Украины есть 4 месяца для подготовки к тому, что произойдет после выборов в РФ - Данилов

Байден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - ОгрызкоБайден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - Огрызко
20 ноября, понедельник
23:07

ВСУ готовы к боям и будут давить: в Пентагоне спрогнозировали зимнюю тактику

22:38

Бои за Купянск: оккупанты пытаются захватить новые позиции - ВСУ

22:10

В Нидерландах избили пивной бутылкой фаната Путина – лидера пророссийской партии

21:52

Можно ли есть углеводы вечером: тренер ошарашила ошибкой, которую делают всеВидео

Реклама
21:50

Оккупанты стянули резервы и наступают на Бахмутском направлении

21:27

Военный может обжаловать решение ВВК: как это сделать

20:59

"У россиян защиты почти нет": ВСУ лупят по врагу новым типом вооружения

20:50

Украина одержала ключевую победу в войне на истощение с РФ – The Hill

20:49

"США не могут позволить Украине проиграть войну": детали помощи от Пентагона

20:37

Кот готовится к смерти, если делает это

20:10

Очень вкусная закуска, которую сметут первой со стола: потрясный рецепт из 1 баночкиВидео

19:59

ВСУ "перемалывают" оккупантов на Левобережье: за месяц уничтожили тысячи россиян

19:53

"Будет больше артиллерии, снарядов": Зеленский заявил о новом оборонном пакете от США

19:36

Снег, гололедица и мороз: температура воздуха в Украине опустится до -6

19:10

В чем Украина и Аргентина с ее новым президентом очень похожи?мнение

Реклама
18:59

Кадыров, заикаясь, отчитал Путина во время совещания в КремлеВидео

18:51

"РФ нападет снова": Дуда дал тревожный прогноз и предупредил о новой войне

18:40

Певица Адель официально вышла замуж во второй раз

18:26

Остин после встречи с Зеленским прокомментировал позицию США: что будет дальше

18:04

США пообещали Украине дальнейшую поставку оружия с некоторой оговоркой - WP

17:53

Взяли плацдарм на Левобережье и выбивают тылы оккупантов: в ВСУ раскрыли детали

17:22

Там трехуровневая защита: сколько энергообъектов выдержат попадание ракет

17:17

ВСУ контролируют весь левый берег Днепра, РФ не способна их "сбросить" - эксперт

17:06

"Здесь все говорят по-русски": в Одесской области вспыхнул языковой скандалВидео

17:02

Тина Кароль рассталась с бойфрендом, который укатил в РФ - СМИ

16:49

ВСУ получили первые 3 тысячи FPV-дронов от операции "Єдність" - Федоров

16:34

В Украине изменят правила отсрочки от мобилизации: кого коснется

16:20

Что нужно отдать 22 ноября, чтобы пришло счастье: приметы и запреты дня

16:15

Загадка для самых внимательных: нужно найти голубя на улице города за 8 секунд

15:58

Умер участник шоу Голос країни-11 Владимир КаверинВидео

15:53

62 млн положили в карман: руководство Госспецсвязи уличили в хищении бюджетных средств

15:53

Сложная цель для РФ: Киев прикрывают три радиуса ПВО – Politico

15:42

ВСУ ударили по двум российским самолетам Ан-2 на Херсонщине: деталиВидео

15:39

Как заточить терку до магазинной остроты обычной чашкой

15:33

Король новогоднего стола, и даже варить ничего не надо: рецепт шикарного салата МексикаВидео

Реклама
15:27

Готовимся к Щедрому вечеру: когда в 2024 щедровать и посевать, даты и приметы на праздник

15:26

В ВСУ будут мобилизовать через Work.ua: кого это коснется

15:13

300 ударных дронов для защитников на передовой: "Украинская команда" показала результаты дрон-марафона

15:05

Оккупанты пытались контратаковать: в ВСУ рассказали об изменениях на фронте

15:02

Jerry Heil впервые показала своего возлюбленного

15:02

С отдельной спальней для Кабаевой: у Путина нашли новую мега-яхту – расследованиеВидео

15:01

"Все будут плакать от одной речи": назван период, когда Украина закончит войну - великолепный прогнозВидео

14:34

Так делали еще наши бабушки: зачем люди кладут лавровый лист под подушку

14:30

Александр Невзоров. Треть России ждет, пока мимо проплывет труп ПутинаВидеоблоги

14:29

Россияне отступили: ВСУ перешли в контрнаступление и захватили стратегические позиции

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять