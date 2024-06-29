УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Выход Байдена из президентской гонки: СМИ узнали, кто принимает решения

Андрей Ганчук
29 июня 2024, 18:47
458
В команде демократов могли бы сделать ставку на Камалу Харрис, но она вряд ли сможет привлечь голоса умеренных и тех, кто не определился с выбором.
Байден, Белый дом
Байден может покинуть гонку за Белый дом только при одном условии - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Белый дом

Решение о выходе хозяина Белого дома Джо Байдена из президентской гонки может быть принято исключительно его ближайшими родственниками, постоянным советником и небольшой командой администрации. Все они влияют на решения Байдена.

В материале Axios говорится о том, что единственный вариант, при котором Байден снимет свою кандидатуру, это соответствующее решение его жены Джилл Байден, младшей сестры Валери Байден, постоянного советника 85-летнего Теда Кауфмана и небольшой группы советников президентской администрации, принимающих решения вместо Байдена.

"Этот кухонный кабинет, существующий десятилетиями, действует как большая семья, совет старейшин и правящая олигархия. Только эти союзники имеют влияние на большие и малые решения в жизни и президентстве Байдена", - сказано в статье.

видео дня

Также американские журналисты считают, что Байдена могла бы заменить вице-президент Камала Харрис, однако она вряд ли сможет привлечь голоса умеренных и колеблющихся, и в итоге ситуация сыграет лишь на руку Трампу.

Выборы президента США 2024

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.

В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.

Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Дебаты Байдена и Трампа – главные новости по теме:

28 июня состоялся первый раунд дебатов Байдена и Трампа. Ряд аналитиков, в том числе и от демократов, считают, что Байден на фоне своего противника выглядел неубедительно. В частности, 67% участников опроса CNN отдали победу на дебатах именно Трампу.

Трудно дебатировать со лжецом – сказал Джо Байден, комментируя итоги дебатов. Также он заявил о плохом самочувствии во время мероприятия. Сниматься с выборов Байден не намерен.

Однако пресса на Западе стала строить прогнозы, кто мог бы пойти на выборы от демократов вместо Байдена. Среди кандидатур выделили две возможные фигуры: Мишель Обама и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Джо Байден Выборы президента США-2024 Дебаты Байдена и Трампа
Реклама

Главное за день

РФ ударила по Вольнянску под Запорожьем: среди погибших есть дети

РФ ударила по Вольнянску под Запорожьем: среди погибших есть дети

20:41 Украина
Украина ударами ATACMS способна уничтожить десятки Су-34: СМИ назвали проблему

Украина ударами ATACMS способна уничтожить десятки Су-34: СМИ назвали проблему

20:23 Мир
"Азов" пошел на штурм и отбросил врага: названо направление мощного удара

"Азов" пошел на штурм и отбросил врага: названо направление мощного удара

19:06 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

У мужа подсасывала : Королева поделилась неприятными подробностями работы своего стриптизера 10090

"У мужа подсасывала": Королева поделилась неприятными подробностями работы своего стриптизера

В России резко изменили позицию по войне в Украине: в США назвали причины 5681

В России резко изменили позицию по войне в Украине: в США назвали причины

Как избавиться от голубей на балконе: топ-5 эффективных методов 3937

Как избавиться от голубей на балконе: топ-5 эффективных методов

Лечился от онкологии: муж предательницы Тодоренко написал завещание 2656

Лечился от онкологии: муж предательницы Тодоренко написал завещание

Последние новости

20:41

РФ ударила по Вольнянску под Запорожьем: среди погибших есть дети

20:23

Украина ударами ATACMS способна уничтожить десятки Су-34: СМИ назвали проблему

19:58

Как правильно хранить открытые специи в пакетиках: невероятно простой лайфхакВидео

19:06

"Азов" пошел на штурм и отбросил врага: названо направление мощного удара

18:47

Выход Байдена из президентской гонки: СМИ узнали, кто принимает решения

Линия Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФЛиния Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФ
18:35

Графики отключения света на 30 июня: в какие часы будут наибольшие ограничения

17:57

Мощный удар на юге: Силы обороны "перемололи" десятки россиян вместе с техникой

17:53

Удары РФ по объектам энергетики: почему Украина не может их защитить - ISW

17:43

Условие, которое поставит Путина "на место": в США назвали сценарий конца войны

Реклама
16:58

"Будет много разных сюрпризов": в СБУ намекнули на новую цель ударов в Крыму

16:45

"Украина готовит нападение на Беларусь": в СНБО сделали заявление о ситуации

16:44

Невозможно сдержать слез: украинка после 6 лет плена позвонила дочериФото

16:18

Войдет в историю: в ВСУ объяснили последствия уничтожения Центра космической связи РФ

15:58

Оккупанты отказываются выполнять боевые задачи: в ВСУ назвали причины

15:38

ВСУ отбросили врага и закрепились на новых позициях: названо направление удараВидео

15:36

Они от них сходят с ума: почему коты любят оливки и сколько их можно даватьВидео

15:10

Новая война станет невозможной: Кулеба сказал, какой должна быть победа Украины

15:01

Трамп VS Байден: я неуклонно становлюсь эйджистоммнение

14:56

Гороскоп на июль 2024 для Дев: море любви и новые вершиныВидео

14:15

Пленных возвращали через Беларусь: в СБУ и ГУР раскрыли детали обменаВидео

Реклама
14:10

Беззубую невестку Наташи Королевой высмеяли в сети

13:59

Гороскоп на июль 2024: Львы получат второй шанс и хорошие деньгиВидео

13:45

ВСУ продвинулись на 2 направлениях фронта: Братчук раскрыл детали успешного наступления

13:38

"Трамп – не лучший кандидат": почему Пекину выгодна победа Байдена – мнение

13:15

Что будет, если "заморозят" войну в Украине: командир ВСУ раскрыл последствия

13:07

В чем разница между психологом и психотерапевтом: к кому обратиться

13:05

Жир расщепится за минуты: как быстро отмыть сковородку - уникальное средство

12:57

У томатов опадают цветы: в чем причина и что нужно сделать, чтоб спасти урожайВидео

12:52

Оккупанты РФ продвинулись на востоке: в DeepState назвали направления

12:43

СМИ обнаружили, что из-за халатности чиновника Минобороны Каневского для ВСУ втридорога закупили фляг на 54 млн

12:42

Узелков снова оказался в больнице: что случилось

12:27

Церковный праздник 30 июня: что запрещено делать на Двенадцать апостолов

12:03

РФ перестанет быть врагом для США: Трамп сделал скандальное заявление и назвал условие

12:00

Что меняется с 1 июля: кому добавят пенсии, что будет с тарифом на свет и ценами на продукты

11:45

Украинская дизайнер рассказала, когда в Россию будет доставка вышиванокВидео

11:43

Уничтожили ли ВСУ элитную бригаду оккупантов в Волчанске: в ISW раскрыли детали

11:40

Бои за каждую улицу: Силы обороны выбивают россиян из Волчанска

11:25

"У мужа подсасывала": Королева поделилась неприятными подробностями работы своего стриптизера

11:11

Как правильно формировать арбуз, чтобы получить большие и сладкие плодыВидео

11:02

Базовый сценарий: в Yasno рассказали, сколько будут длиться отключения света зимой

Реклама
10:47

Россияне массово сунут на Часов Яр: военные ВСУ заявили о критической ситуации

10:28

Ситуация меняется: Кулик оценил последствия для Украины от дебатов Байдена и Трампа

09:54

От Байдена требуется самопожертвование – отказ от номинированиямнение

09:31

Гороскоп на июль 2024: Раков ждет сногсшибательная новость, прибыль и подарокВидео

09:22

Украина получит новый пакет военной помощи от США: что в него войдет - Reuters

09:00

Угроза блэкаута: астролог предсказал, сможет ли Россия оставить Украину зимой без света и теплаВидео

08:48

В России резко изменили позицию по войне в Украине: в США назвали причины

08:26

ВСУ вернули утраченные позиции в двух областях: в ISW заявили о новом наступлении РФ

07:39

Лечился от онкологии: муж предательницы Тодоренко написал завещание

07:14

Две полоски: Началджиоглу и его подруга показали положительный тест на беременность

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять