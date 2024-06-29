Выход Байдена из президентской гонки: СМИ узнали, кто принимает решения

В команде демократов могли бы сделать ставку на Камалу Харрис, но она вряд ли сможет привлечь голоса умеренных и тех, кто не определился с выбором.

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Байден может покинуть гонку за Белый дом только при одном условии - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Белый дом

Решение о выходе хозяина Белого дома Джо Байдена из президентской гонки может быть принято исключительно его ближайшими родственниками, постоянным советником и небольшой командой администрации. Все они влияют на решения Байдена.

В материале Axios говорится о том, что единственный вариант, при котором Байден снимет свою кандидатуру, это соответствующее решение его жены Джилл Байден, младшей сестры Валери Байден, постоянного советника 85-летнего Теда Кауфмана и небольшой группы советников президентской администрации, принимающих решения вместо Байдена.

"Этот кухонный кабинет, существующий десятилетиями, действует как большая семья, совет старейшин и правящая олигархия. Только эти союзники имеют влияние на большие и малые решения в жизни и президентстве Байдена", - сказано в статье. видео дня

Также американские журналисты считают, что Байдена могла бы заменить вице-президент Камала Харрис, однако она вряд ли сможет привлечь голоса умеренных и колеблющихся, и в итоге ситуация сыграет лишь на руку Трампу.

Выборы президента США 2024 Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Дебаты Байдена и Трампа – главные новости по теме:

28 июня состоялся первый раунд дебатов Байдена и Трампа. Ряд аналитиков, в том числе и от демократов, считают, что Байден на фоне своего противника выглядел неубедительно. В частности, 67% участников опроса CNN отдали победу на дебатах именно Трампу.

Трудно дебатировать со лжецом – сказал Джо Байден, комментируя итоги дебатов. Также он заявил о плохом самочувствии во время мероприятия. Сниматься с выборов Байден не намерен.

Однако пресса на Западе стала строить прогнозы, кто мог бы пойти на выборы от демократов вместо Байдена. Среди кандидатур выделили две возможные фигуры: Мишель Обама и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

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