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Как правильно хранить открытые специи в пакетиках: невероятно простой лайфхак

Мария Николишин
29 июня 2024, 19:58
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С этими советами ваш органайзер со специями всегда будет иметь красивый вид, а все упаковки будут надежно закрыты.
Как правильно хранить открытые специи в пакетиках: невероятно простой лайфхак
Как правильно хранить открытые специи в пакетиках / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Наверняка почти каждая хозяйка имеет в своем арсенале много специй. Но не всегда для них найдется место. К тому же, многие хранят их прямо в пакетиках, что не слишком удобно - иногда они падают и рассыпаются. Именно поэтому мы собрали несколько советов, как хранить специи на кухне.

Как хранить специи в пакетиках, чтобы они не рассыпались

Блогер Александра Чорий поделилась простым лайфхаком, который поможет правильно хранить специи.

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Для этого нужно:

  • ножницами отрезать краешек упаковки;
  • чуть ниже отрезать еще одну полоску упаковки, буквально 5 мм, но не нужно ее выбрасывать;
  • начните сворачивать упаковку со стороны отверстия;
  • сверху, на противоположный к отрезанному угол, наденьте отрезанную полоску.

Смотрите видео, чем закрыть пакетики со специями

Как понять, что специи нужно выбросить

Сушеные травы, как правило, не портятся, в них не заводится плесень или бактерии, а из-за аромата в них почти никогда не бывает жучков. Но со временем травы действительно теряют вкусовые качества.

Возьмите щепотку пряностей в руку и потрите между ладонями. Качественные специи будут иметь насыщенный цвет и сильный запах. Если же специи бледные, запаха почти нет или он неприятный - выбрасывайте.

Где на кухне хранить емкости со специями

Несмотря на удобство, иметь специи под рукой у плиты - плохая идея, потому что тепло ухудшит их вкус. Поэтому лучше выбрать темное и сухое место.

В жаркую погоду специи, которые имеют в составе масла, необходимо переставить в холодильник, чтобы они не потеряли свой вкус. Это касается молотого перца, паприки, порошка чили, мака, семян горчицы и кунжута.

Что известно об Александре Чорий?

Александра Чорий - блогер, которая рассказывает о своей жизни и материнстве. На нее уже подписалось более 93 тысяч пользователей. Свой Инстаграм-блог она ведет под ником: s.chorij.

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