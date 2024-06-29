Как правильно хранить открытые специи в пакетиках: невероятно простой лайфхак

Наверняка почти каждая хозяйка имеет в своем арсенале много специй. Но не всегда для них найдется место. К тому же, многие хранят их прямо в пакетиках, что не слишком удобно - иногда они падают и рассыпаются. Именно поэтому мы собрали несколько советов, как хранить специи на кухне.
Как хранить специи в пакетиках, чтобы они не рассыпались
Блогер Александра Чорий поделилась простым лайфхаком, который поможет правильно хранить специи.
Для этого нужно:
- ножницами отрезать краешек упаковки;
- чуть ниже отрезать еще одну полоску упаковки, буквально 5 мм, но не нужно ее выбрасывать;
- начните сворачивать упаковку со стороны отверстия;
- сверху, на противоположный к отрезанному угол, наденьте отрезанную полоску.
Смотрите видео, чем закрыть пакетики со специями
Как понять, что специи нужно выбросить
Сушеные травы, как правило, не портятся, в них не заводится плесень или бактерии, а из-за аромата в них почти никогда не бывает жучков. Но со временем травы действительно теряют вкусовые качества.
Возьмите щепотку пряностей в руку и потрите между ладонями. Качественные специи будут иметь насыщенный цвет и сильный запах. Если же специи бледные, запаха почти нет или он неприятный - выбрасывайте.
Где на кухне хранить емкости со специями
Несмотря на удобство, иметь специи под рукой у плиты - плохая идея, потому что тепло ухудшит их вкус. Поэтому лучше выбрать темное и сухое место.
В жаркую погоду специи, которые имеют в составе масла, необходимо переставить в холодильник, чтобы они не потеряли свой вкус. Это касается молотого перца, паприки, порошка чили, мака, семян горчицы и кунжута.
Что известно об Александре Чорий?
Александра Чорий - блогер, которая рассказывает о своей жизни и материнстве. На нее уже подписалось более 93 тысяч пользователей. Свой Инстаграм-блог она ведет под ником: s.chorij.
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