Как долго можно хранить соленые огурцы: простые советы для хозяек

Летом хозяйки маринуют и консервируют овощи, особенно огурцы. Зимой можно порадовать себя вкусными маринованными огурчиками, которые можно использовать с разными блюдами. У многих возникает вопрос, сколько лет можно хранить домашние соленья. И мы попробуем вам на него ответить.
Как отмечает Точка, у домашних закруток есть свой срок хранения, который следует знать.
Сколько лет можно хранить соленые огурцы
Сроки хранения огурцов в погребе
Существует два срока хранения огурцов, все зависит от того, как именно вы их мариновали.
Если огурцы закрывались без пастеризации, то их срок годности составляет не более полугода.
В том случае, если огурцы проходили обработку, в прохладном месте их можно хранить 2 года.
Лучше всего огурцы оставлять в погребе. Правильная температура должна быть примерно 5-6 градусов.
Сколько хранить открытую банку с огурцами в холодильнике
Если банка уже открыта, хранить ее следует в холодильнике. Но не более, чем три месяца.
Смотрите видео, как закрыть хрустящие маринованные огурцы на зиму:
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