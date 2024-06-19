Как долго можно хранить соленые огурцы: простые советы для хозяек

Если вы не знаете, сколько хранятся соленые огурцы в холодильнике в открытой банке, посоветуйтесь с опытными хозяйками, чтобы понимать точные сроки.

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Как долго можно хранить домашние заготовки, особенно маринованные огурцы / Скриншот YouTube

Летом хозяйки маринуют и консервируют овощи, особенно огурцы. Зимой можно порадовать себя вкусными маринованными огурчиками, которые можно использовать с разными блюдами. У многих возникает вопрос, сколько лет можно хранить домашние соленья. И мы попробуем вам на него ответить.

Как отмечает Точка, у домашних закруток есть свой срок хранения, который следует знать.

Сколько лет можно хранить соленые огурцы

Сроки хранения огурцов в погребе

Существует два срока хранения огурцов, все зависит от того, как именно вы их мариновали.

Если огурцы закрывались без пастеризации, то их срок годности составляет не более полугода.

В том случае, если огурцы проходили обработку, в прохладном месте их можно хранить 2 года.

Лучше всего огурцы оставлять в погребе. Правильная температура должна быть примерно 5-6 градусов.

Сколько хранить открытую банку с огурцами в холодильнике

Если банка уже открыта, хранить ее следует в холодильнике. Но не более, чем три месяца.

Смотрите видео, как закрыть хрустящие маринованные огурцы на зиму:

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