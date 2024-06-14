Как засолить огурцы, чтобы были хрустящие: хозяйки поделились советами

Что придает хруст малосольным огурцам и как их хранить - Главред собрал полезные советы.

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Как сделать малосольные огурцы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Сколько соли нужно на малосольные огурцы на 3-литровую банку, чтобы огурчики получились вкусные и хрустящие - опытные хозяйки поделились рецептами. Сейчас существует много рецептов приготовления малосольных огурцов, но по классическому рецепту на 3-литровую банку стоит добавлять 5 зубчиков чеснока, 3 столовых ложки соли, немного укропа, огурцы и все залить водой.

Женщина в Youtube-канале поделилась классическим рецептом малосольных огурцов по быстрому рецепту и рассказала, как их хранить после приготовления.

Что дает хруст соленым огурцам

Для маринования огурцов следует выбирать молодые и небольшие плоды. Необходимо, чтобы огурцы были упругими и твердыми. Перед началом маринования стоит тщательно промойте банки и крышки - это все простерилизовать кипятком.

Перед этим огурцы нужно залить холодной водой и хорошо промыть их. Хозяйки рекомендуют менять воду несколько раз. После того, чистые огурцы нужно сложить в большую миску, чтобы вода стекла. Также нужно подготовить укроп, предварительно промыть его и просушить. Чтобы огурчики получились хрустящими необходимо добавить укроп, листья винограда или вишни. Ее нужно хорошо выложить на дно банок, будто застелить все. Также некоторые хозяйки добавляют кусочек горького перца или половинку красного салатного перца. Такой ингредиент добавит новых вкусов вашим огурцам.

Как правильно хранить малосольные огурцы

Необходимо хранить соленые и малосольные огурцы только в холодных и темных местах, а температура была не выше +4°. Обычно для этого идеально подходит погреб или подвал, но в нем должно быть сухо.

Также можно хранить малосольные огурцы и другую закрутку в темном месте при комнатной температуре. Однако, помните, что после открытия банки соленых огурцов, их стоит хранить в холодильнике не более 14 дней и в рассоле, в котором они мариновались.

Когда сажают огурцы в Украине Обычно огурцы в Украине начинают высаживать в грунт примерно в конце апреля - начале мая. Тогда уже заморозков нет, а температура воздуха обычно устойчиво теплая.

Смотрите видео о том, как сделать малосольные огурцы:

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