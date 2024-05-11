Раскрыт секрет шикарного урожая: что посадить рядом с огурцами

Плохие соседи для огурцов - залог загубленного урожая. Что же категорически нельзя сажать рядом с огурцами?

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Загубите весь урожай: какие овощи нельзя сажать рядом с огурцами / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

О важности правильного соседства на огороде знает каждый садовод. Если культуры между собой не "дружат", то это может пагубно отразиться на урожае и вкусовых качествах овощей. Если вы не хотите, чтобы огурцы выросли горькими и невкусными, важно помнить, какие овощи - плохие соседи для огурцов.

Кстати, сейчас всю большую популярность среди огородников набирает необычный способ выращивания огурцов, благодаря которому урожай можно получить намного раньше. Кроме того, этот метод выращивания огурцов подойдет для начинающих огородников. Сложного в этом методе ничего нет, но эффект впечатляет. Читайте материал: Японский метод выращивания огурцов: необычный способ получить богатый урожай.

Что категорически нельзя сажать рядом с огурцами

Бобы могут заражать огурцы различными болезнями, например фузариозом, вследствие чего ухудшается их рост и здоровье.

Картофель и огурцы страдают от одинаковых вредителей - колорадского жука и нематодов, поэтому могут легко заразить друг друга. Поэтому на грядках эти растения рекомендуется разделять.

Лук и чеснок - вредные соседи для огурцов. Они могут отпугивать насекомых, что может привести к ухудшению опыления огурцов и, как следствие, уменьшению урожая.

Капуста и брокколи могут привлечь вредителей, таких как капустные белянки и белокрылки. Также эти культуры будут конкурировать с огурцами за пространство и питательные вещества.

Пряные травы с резким ароматом стоит также посадить подальше от огурцов. Хотя они и не станут конкурировать за питательные вещества, но могут испортить вкусовые качества овоща.

Можно ли сажать дыни рядом с огурцами?

На самом деле это не самый удачный вариант соседства. Огурцы, арбузы и дыни принадлежат к одному семейству тыквенных. Их садят рядом друг с другом, чтобы улучшить опыление. Но стоит помнить, что культуры могут соревноваться за питательные вещества в почве и воде, поэтому важно высаживать их на достаточной дистанции друг от друга.

Можно ли сажать помидоры рядом с огурцами в открытом грунте?

Огурцы и помидоры конкурируют за питательные вещества в почве и страдают от общих вредителей и болезней, таких как фитофтора. В результате соседства огурцов и помидоров их вкусовые качества значительно ухудшаются.

Можно ли сажать огурцы рядом с перцем в открытом грунте

Опытные огородники советуют садить огурцы и перец подальше друг от друга. Это соседство окажет более негативное влияние на перец.

Дело в том, что огурец - это, по сути лиана, которая будет обвивать перец и угнетать его. В результате перец будет вытягиваться вверх, и о хорошем урожае можно и не мечтать.

Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика Главред

Что посадить рядом с огурцами для хорошего урожая

Лучшими соседями для огурцов считаются капуста, кукуруза, бобовые, свекла, сельдерей, шпинат, подсолнечник, виноград, календула, настурция.

Также своим секретом шикарного урожая поделилась блогер Алена Шатковская. Она рассказала, что можно сажать на одной грядке с огурцами.

Кто такая Алена Шатковская Алена Шатковская - автор канала на Youtube, который имеет почти 13 тысяч подписчиков. На своем канале она делится секретами выращивания разнообразных овощей. Живет в г. Житомир. "Мне достался по наследству участок земли, и я не знала, что с ним делать. Решила посеять только морковь, потом свеклу, потом огурчики и так меня понесло. Я так увлеклась, что не заметила, как прошло 10 лет. Больше всего мне нравится выращивать томаты. Я в них влюблена! Собираю коллекцию томатов", - рассказывает о себе женщина.

По словам опытной огородницы, идеальный сосед огурцов - укроп. Она высаживает огурцы и укроп на одной узкой грядке (длина - 9 метров, ширина - 50 см). Огурцы растут в середине грядки, укроп - по краю.

Алена не советует слишком сильно заглублять семена укропа, так как в этом случае он будет плохо прорастать.

Какие растения можно выращивать совместно / Инфографика Главред

Смотрите видео - Огурцы и укроп - идеальные соседи для шикарного урожая:

Ранее Главред писал, как выращивать огурцы немецким способом - огород украсит "огуречная елка". Растения получат максимум света и места, а вам будет легко за ними ухаживать.

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