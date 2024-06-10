Это спасет ваш урожай: что нужно сделать, чтобы огурцы не были горькими

Огурец при неблагоприятных условиях роста начинает вырабатывать кукурбитацин - токсичное органическое соединение, придающее плодам горечь.

https://glavred.info/sad-ogorod/eto-spaset-vash-urozhay-chto-nuzhno-sdelat-chtoby-ogurcy-ne-byli-gorkimi-10571876.html Ссылка скопирована

Почему огурцы горькие и как с этим бороться / коллаж: Главред, фото: pixabay



Пожалуй, все согласятся с тем, что огурец входит в список самых популярных растений, а потому часто выращивается на садово-огородных участках Украины. Но часто так случается, что эта культура огорчает дачников, поскольку ее плоды приобретают горький привкус. Именно поэтому мы собрали для вас советы, что нужно сделать, чтобы огурцы не были горькими.

Почему огурцы горькие и как с этим бороться

Огурец при неблагоприятных условиях роста начинает вырабатывать кукурбитацин - токсичное органическое соединение, придающее плодам горечь. Вещество синтезируется в листьях, а затем распределяется по всему растению, накапливаясь в корневой системе.

Самые частые причины горечи в огурцах:

Резкая смена погоды. В основном это случается, когда дождливые дни сменяются на очень жаркие.

Чрезмерный полив. Необходимо, чтобы вода была на поверхности 15 см до самого низа. Если она стоит в лунках, или же наоборот проникает намного глубже, чем 15 см от поверхности почвы, это может стать причиной возникновения горечи.

Горечь также часто возникает из-за недостатка полива. Для того чтобы избежать появления горечи, садоводы советуют поливать растение по вечерам.

Смотрите видео, почему огурцы горькие:

Что сделать, чтобы огурцы не были горькими

Если все же случилось, что огурцы стали горькими, не стоит отчаиваться. Автор YouTube канала "МОЙ ДВОР" говорит, что с этим явлением можно легко справиться.

Одним из отличных способов убрать горечь, является вымачивание. Для этого необходимо вымыть овощи, срезать концы с обеих сторон и замочить в холодной воде. Такую процедуру необходимо проводить в течение 3-6 часов.

Если же вам необходимы огурцы для салата или приготовления какого-то блюда срочно, то существует еще один способ убрать горечь. Для этого необходимо вымыть овощи, разрезать их на четыре части вдоль, посыпать солью и оставить на полчаса. После этого соль нужно смыть, а огурчики выдержать в течение 5 минут в холодной воде.

Если у вас совершенно нет времени для долгих манипуляций, то советуем полностью очистить всю кожуру с поверхности огурца. Обычно кукурбитацин находится в ней. В мякоти этого вещества практически нет.

Какие растения можно выращивать совместно / Инфографика: Главред

Сколько нужно вымачивать горькие огурцы

Горькие огурцы советуют вымачивать в холодной воде более трех часов. Многие хозяйки могут оставлять их в воде даже на целую ночь, для лучшего эффекта.

Можно ли консервировать огурцы с горечью

Заботливые хозяйки смело пускают горькие огурцы в консервацию. Но если овощи очень горькие, лучше предварительно вымочить их в воде.

Смотрите видео, можно ли консервировать огурцы с горечью:

Что известно о YouTube канале "МОЙ ДВОР"? Автором YouTube канала "МОЙ ДВОР" является Инна, которая делится своим опытом выращивания рассады на подоконнике, опытом выращивания овощей и фруктов без применения химических минудобрений и гербицидов и рассказывает о птицеводстве. "Мне приятно делиться своими рецептами вкусной домашней еды, а еще - рецептами мясной и овощной консервации", - говорится в описании канала.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред