Какой сорт огурцов можно посадить в июне: советы, которых многие не знают

Опытным дачникам хорошо известно, что урожайность огурца имеет свои пределы. Она зависит от погоды, почвы, подкормки и других моментов. Чтобы повысить урожайность, многие задаются вопросом, можно ли сеять огурцы в июне месяце. В июне огурцы сеять можно, но нужно знать несколько моментов.
Автора YouTube-канала Сад по-взрослому с Виктором Шадриным рассказал, что нужно знать при посадке огурцов в июне, и объяснил, почему дачники так делают.
Посадка огурцов в июне
Дачникам известно, что у урожая огурцов есть свои пределы – всего несколько килограмм с куста. Прибавка даже при подкормке существенной не будет.
Огурцы плодоносят в среднем через 40 дней после всхода. Куст может полноценно плодоносить максимум до 2 месяцев. Потом куст стареет и его атакуют вредители.
Почему огурцы сажают именно в июне
Часто, во время посадки весной, можно купить некачественные семена. Намного надежнее их будет прорастить и выбрать семена с самыми сильными корнями.
Кроме того, при посадке пророщенных семян сразу в открытый грунт есть риск, что навредят муравьи или почвенные патогенны.
Если посадить огурцы через рассаду с 2-3 настоящими листьями, практически всех проблем можно избежать.
Какие сорта огурца сажать в июне
Автор видеоролика советует сажать сорта-гибриды, среди которых адам, гармонист, трюкач и амур.
В какие дни сажать огурцы в июне
Считается, что хорошие дни для посева семян огурцов – 3 и 3 июня. Идеальными днями обычно называют 8 и 9 июня.
Когда сажают огурцы в Украине
Обычно огурцы в Украине начинают высаживать в почву примерно в конце апреля – начале мая. Тогда уже заморозков нет, а температура воздуха обычно устойчиво теплая.
Смотреть видео, почему нужно сажать огурцы в июне:
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