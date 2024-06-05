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Какой сорт огурцов можно посадить в июне: советы, которых многие не знают

Андрей Ганчук
5 июня 2024, 21:03
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Когда еще не поздно посадить огурцы – так это в июне, вы можете выбрать гибридные сорта и избежать проблем, которые возникают во время весенней посадки.
огурцы
Когда можно сажать огурцы в июне и как правильно это делать / Скриншот YouTube

Опытным дачникам хорошо известно, что урожайность огурца имеет свои пределы. Она зависит от погоды, почвы, подкормки и других моментов. Чтобы повысить урожайность, многие задаются вопросом, можно ли сеять огурцы в июне месяце. В июне огурцы сеять можно, но нужно знать несколько моментов.

Автора YouTube-канала Сад по-взрослому с Виктором Шадриным рассказал, что нужно знать при посадке огурцов в июне, и объяснил, почему дачники так делают.

Посадка огурцов в июне

Дачникам известно, что у урожая огурцов есть свои пределы – всего несколько килограмм с куста. Прибавка даже при подкормке существенной не будет.

Огурцы плодоносят в среднем через 40 дней после всхода. Куст может полноценно плодоносить максимум до 2 месяцев. Потом куст стареет и его атакуют вредители.

Почему огурцы сажают именно в июне

Часто, во время посадки весной, можно купить некачественные семена. Намного надежнее их будет прорастить и выбрать семена с самыми сильными корнями.

Кроме того, при посадке пророщенных семян сразу в открытый грунт есть риск, что навредят муравьи или почвенные патогенны.

Если посадить огурцы через рассаду с 2-3 настоящими листьями, практически всех проблем можно избежать.

Какие сорта огурца сажать в июне

Автор видеоролика советует сажать сорта-гибриды, среди которых адам, гармонист, трюкач и амур.

В какие дни сажать огурцы в июне

Считается, что хорошие дни для посева семян огурцов – 3 и 3 июня. Идеальными днями обычно называют 8 и 9 июня.

Когда сажают огурцы в Украине

Обычно огурцы в Украине начинают высаживать в почву примерно в конце апреля – начале мая. Тогда уже заморозков нет, а температура воздуха обычно устойчиво теплая.

Смотреть видео, почему нужно сажать огурцы в июне:

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