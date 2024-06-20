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Где хранить зеленые помидоры, чтобы они быстрее покраснели - советы на миллион

Анна Косик
20 июня 2024, 14:05обновлено 20 июня, 15:01
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Вопрос, что делать с зелеными помидорами, чтобы они покраснели, озадачивает многих хозяек. Эксперт поделилась, что поможет помидорам быстро покраснеть.
Зеленые и красные помидоры
Куда положить помидоры, чтобы они быстрее покраснели / Коллаж: Главред, фото: flickr

Сезон созревания помидоров уже приближается. Однако многие хозяева и хозяйки сталкиваются с проблемой недозрелых зеленых плодов. Поэтому важно знать, куда положить помидоры, чтобы они быстрее покраснели.

Легкими советами, которые спасут ваши помидоры, поделилась эксперт Антонина Лесик в сюжете "Сніданку 1+1". Она рассказала, что делать с зелеными помидорами, чтобы они покраснели. И для этого на самом деле не нужно сложных расчетов или больших затрат. Достаточно лишь заглянуть в свои фруктово-овощные запасы.

Куда положить помидоры, чтобы они быстрее покраснели

Зеленым помидорам для быстрого созревания нужно "соседство" со спелыми плодами, которые выделяют газ этилен. Поэтому достаточно положить зеленые помидоры рядом с несколькими красными, или же яблоками - они также выделяют большое количество этилена.

Смотрите видео о том, что делать, чтобы ускорить созревание зеленых помидоров:

Многие хозяйки также отмечают, что помидоры быстрее созревают в теплых местах с хорошим проветриванием и высокой влажностью. Самая комфортная температура для этого 20-25°C.

Где лучше созревают помидоры в темноте или на свету

Если брать во внимание уровень освещения, при котором лучше оставлять зеленые помидоры для созревания, то это более темные помещения. Тогда у плодов будет более равномерный красный окрас. Если же у вас есть возможность оставить помидоры только на свету - помните, что их нужно время от времени переворачивать, ведь быстрее будет созревать сторона на солнце.

Кто такая Антонина Лесик

Антонина Лесик - садовый блогер, флорист, телеведущая канала 1+1. Занимается профессионально садоводством и ландшафтным дизайном.

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