Где хранить зеленые помидоры, чтобы они быстрее покраснели - советы на миллион

Сезон созревания помидоров уже приближается. Однако многие хозяева и хозяйки сталкиваются с проблемой недозрелых зеленых плодов. Поэтому важно знать, куда положить помидоры, чтобы они быстрее покраснели.
Легкими советами, которые спасут ваши помидоры, поделилась эксперт Антонина Лесик в сюжете "Сніданку 1+1". Она рассказала, что делать с зелеными помидорами, чтобы они покраснели. И для этого на самом деле не нужно сложных расчетов или больших затрат. Достаточно лишь заглянуть в свои фруктово-овощные запасы.
Куда положить помидоры, чтобы они быстрее покраснели
Зеленым помидорам для быстрого созревания нужно "соседство" со спелыми плодами, которые выделяют газ этилен. Поэтому достаточно положить зеленые помидоры рядом с несколькими красными, или же яблоками - они также выделяют большое количество этилена.
Смотрите видео о том, что делать, чтобы ускорить созревание зеленых помидоров:
Многие хозяйки также отмечают, что помидоры быстрее созревают в теплых местах с хорошим проветриванием и высокой влажностью. Самая комфортная температура для этого 20-25°C.
Где лучше созревают помидоры в темноте или на свету
Если брать во внимание уровень освещения, при котором лучше оставлять зеленые помидоры для созревания, то это более темные помещения. Тогда у плодов будет более равномерный красный окрас. Если же у вас есть возможность оставить помидоры только на свету - помните, что их нужно время от времени переворачивать, ведь быстрее будет созревать сторона на солнце.
Кто такая Антонина Лесик
Антонина Лесик - садовый блогер, флорист, телеведущая канала 1+1. Занимается профессионально садоводством и ландшафтным дизайном.
Читайте также о выращивании помидоров:
- 3 главных совета, как правильно поливать помидоры: опытная хозяйка рассказала секреты
- Не будете успевать собирать урожай: что сделать, чтобы помидоры быстрее краснели на кусте
- Помидоры будут большие и мясистые: мужчина раскрыл рецепт удобрения на вес золота
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред