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Вырастут сочные помидоры: садовод назвал одну вещь, которую нужно сделать в июне

Руслана Заклинская
15 июня 2024, 03:43
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Садовод Монти Дон поделился своими секретами, которые помогут вырастить лучший урожай.
Вырастут сочные помидоры: садовод назвал одну вещь, которую нужно сделать в июне
Секреты идеального урожая / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Помидоры можно высаживать в открытый грунт в июне, когда ночи станут теплее и растения вскоре начнут давать плоды. Чтобы получить наилучший урожай, садовод Монти Дон рекомендует прищипывать боковые побеги помидоров.

Если вы интересуетесь уходом за помидорами, почитайте материал Главреда: Помидоры будут крупные и мясистые: мужчина раскрыл рецепт удобрения на вес золота.

Боковые побеги образуются между листьями и стеблем. Хотя они дают плоды, они также могут сделать урожай менее вкусным и меньшим по размеру, пишет Ехргеѕѕ.co.uk.

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"Они (боковые побеги - Главред) растут с особой силой и хотя они дают плоды, они забирают энергию из растения и уменьшают общий урожай, а также делают растение неровным", - пояснил Монти.

По его словам, боковые побеги надо удалять по мере появления. Лучший способ сделать это - утром, когда растение просыпается, просто отламывая их пальцами. Если вы делаете это вечером, следует помнить, что вечером они становятся слабыми и растение может сломаться, поэтому их следует срезать ножом.

Важно отметить, что кустовые томаты не нуждаются в таком виде ухода.

Когда дело доходит до выращивания томатов в начале лета, садоводы должны избегать распространенных ошибок, иначе они могут остаться без урожая. Сюда входит отсутствие подкормки растения, что может привести к плохому урожаю или его полному отсутствию.

Королевское садоводческое общество сообщило: "Для усиления плодоношения, особенно с растениями в контейнерах, подкармливайте каждые 10-14 дней жидким удобрением с высоким содержанием калия, когда первые плоды начнут развиваться".

Избегайте их перекармливания, поскольку это также может вызвать проблемы.

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